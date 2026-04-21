Sony Xperia 1 VIII розчарував дизайном ще до релізу

У мережі з’явилися рендери Sony Xperia 1 VIII, які викликали неоднозначну реакцію. Дизайн смартфона, за оцінками, виглядає менш впізнаваним і відстає від сучасних тенденцій, що ставить під сумнів напрям розвитку бренду.

З кожним роком виробники смартфонів вдосконалюють свої пристрої – від продуктивності до зовнішнього вигляду. У 2026 році флагмани стали більш витонченими і продуманими. Однак витік дизайну Sony Xperia 1 VIII створює враження, що компанія не встигає за цими змінами. Про це пише Digitaltrends.

Чому новий Xperia виглядає кроком назад?

Раніше Sony вирізнялася впевненим і впізнаваним стилем. Її пристрої мали чітку дизайнерську ідентичність, яка відрізняла їх від конкурентів. Але, судячи з опублікованих зображень, у новій моделі ця виразність стала менш помітною.

Найбільше питань викликає задня панель. Вона виглядає перевантаженою і не має тієї цілісності, яка раніше асоціювалася з брендом. Особливо помітною зміною є відмова від фірмового вертикального розташування камер. Саме цей елемент довгий час був частиною візуальної ідентичності Sony, і його зникнення робить пристрій більш типовим на вигляд.

Як пише Phonearena, новий модуль камери також виглядає громіздким і дещо застарілим. Він нагадує дизайн OnePlus 10 Pro, який вийшов ще у 2022 році і вже давно не використовується у сучасних флагманах. У той час як інші виробники переходять до більш стриманих і мінімалістичних рішень, подібний підхід виглядає як повернення до старих ідей.

Загальний вигляд Xperia 1 VIII створює відчуття невідповідності сучасним трендам. Більшість брендів сьогодні прагнуть до чистих форм і збалансованого дизайну. Великі та масивні блоки камер залишаються радше винятком, ніж стандартом для флагманських моделей.

Це підсилює враження, що Sony не формує власний напрямок, а скоріше використовує вже застарілі підходи. Для компанії, яка раніше задавала тон у дизайні, така зміна виглядає доволі суперечливою.

Попри спробу виділитися, Xperia 1 VIII не демонструє чіткої концепції. У сучасному сегменті преміальних смартфонів недостатньо просто виглядати інакше – важливо показувати розвиток і логіку змін. У цьому випадку новий дизайн виглядає радше як експеримент без зрозумілої мети.

У підсумку, витік Xperia 1 VIII викликає більше запитань, ніж очікувань. І головне з них – чи зможе Sony повернути собі чітке бачення, яке колись робило її смартфони особливими.