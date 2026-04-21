С каждым годом производители смартфонов совершенствуют свои устройства – от производительности до внешнего вида. В 2026 году флагманы стали более изящными и продуманными. Однако утечка дизайна Sony Xperia 1 VIII создает впечатление, что компания не успевает за этими изменениями. Об этом пишет Digitaltrends.

Почему новый Xperia выглядит шагом назад?

Ранее Sony отличалась уверенным и узнаваемым стилем. Ее устройства имели четкую дизайнерскую идентичность, которая отличала их от конкурентов. Но, судя по опубликованным изображениям, в новой модели эта выразительность стала менее заметной.

Больше всего вопросов вызывает задняя панель. Она выглядит перегруженной и не имеет той целостности, которая ранее ассоциировалась с брендом. Особенно заметным изменением является отказ от фирменного вертикального расположения камер. Именно этот элемент долгое время был частью визуальной идентичности Sony, и его исчезновение делает устройство более типичным на вид.

Как пишет Phonearena, новый модуль камеры также выглядит громоздким и несколько устаревшим. Он напоминает дизайн OnePlus 10 Pro, который вышел еще в 2022 году и уже давно не используется в современных флагманах. В то время как другие производители переходят к более сдержанным и минималистичным решениям, подобный подход выглядит как возвращение к старым идеям.

Общий вид Xperia 1 VIII создает ощущение несоответствия современным трендам. Большинство брендов сегодня стремятся к чистым формам и сбалансированному дизайну. Большие и массивные блоки камер остаются скорее исключением, чем стандартом для флагманских моделей.

Это усиливает впечатление, что Sony не формирует собственное направление, а скорее использует уже устаревшие подходы. Для компании, которая ранее задавала тон в дизайне, такое изменение выглядит довольно противоречивым.

Несмотря на попытку выделиться, Xperia 1 VIII не демонстрирует четкой концепции. В современном сегменте премиальных смартфонов недостаточно просто выглядеть иначе – важно показывать развитие и логику изменений. В этом случае новый дизайн выглядит скорее как эксперимент без понятной цели.

В итоге, утечка Xperia 1 VIII вызывает больше вопросов, чем ожиданий. И главный из них – сможет ли Sony вернуть себе четкое видение, которое когда-то делало ее смартфоны особенными.