На покупців майбутнього Samsung Galaxy S26 очікує неприємний сюрприз

У мережі з’явилися європейські енергетичні маркування ще не представленої лінійки Galaxy S26. Дані свідчать про можливе зниження ресурсу батареї порівняно з попереднім поколінням, хоча автономність у тестах зросла.

У відкритий доступ потрапили офіційні EU-ярлики для ще не анонсованих смартфонів Samsung Galaxy S26. Йдеться про три моделі – Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra. Згідно з маркуванням, кожна з моделей розрахована на 1200 циклів заряджання. Це означає, що після приблизно 1200 повних циклів акумулятор знизить свою ємність до 80 відсотків від початкової. Про це пише Mashable.

Чому батарея Galaxy S26 може служити менше?

Для порівняння, попереднє покоління – Samsung Galaxy S25 – мало показник у 2000 циклів заряджання. Тобто батареї торішніх моделей зберігали близьку до номінальної ємність значно довше.

За інформацією видання Ytechb, таким чином, якщо витік підтвердиться, нова серія Galaxy S26 отримає помітне зниження довговічності акумулятора. Для користувачів це може означати швидшу втрату максимальної ємності протягом років експлуатації.

Водночас є й позитивний момент. Згідно з тими ж EU-ярликами, батареї Galaxy S26 демонструють кращу енергоефективність. У стандартизованому тесті ЄС автономність нової моделі становить 51 годину роботи. Для порівняння, у тому ж тесті Galaxy S25 показував 37 годин. Різниця становить 14 годин на користь нової лінійки.

Отже, ситуація виглядає неоднозначно: ресурс за кількістю циклів зменшився, але час роботи на одному заряді, згідно з офіційними тестами, зріс. Остаточні висновки можна буде зробити лише після офіційної презентації та незалежних оглядів пристроїв.

Що покажуть на сьогоднішній презентації Galaxy Unpacked 2026?

Цей захід стане однією з найважливіших технологічних подій року, де головну увагу приділять трьом новим смартфонам: базовому Galaxy S26, більшому Galaxy S26 Plus та найпотужнішому Galaxy S26 Ultra.

Зовнішній вигляд пристроїв зазнає певних змін:

Очікується, що Galaxy S26 Ultra отримає більш закруглені кути, що зробить його дизайн схожим на молодші моделі лінійки.

Базова модель Galaxy S26 може отримати дещо більший 6,3-дюймовий екран/

Моделі S26 та S26 Plus стануть тоншими, тоді як Ultra виділятиметься новим просунутим екраном з підтримкою 10-бітових кольорів та спеціальною функцією захисту приватності, яка автоматично приховуватиме вміст від сторонніх очей.

Усередині смартфонів працюватимуть процесори Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 або Exynos 2600, залежно від регіону продажу. Попри високу продуктивність, ранні огляди вказують на можливість перегріву пристроїв, що може призводити до обмеження потужності під навантаженням.