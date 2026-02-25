В открытый доступ попали официальные EU-ярлыки для еще не анонсированных смартфонов Samsung Galaxy S26. Речь идет о трех моделях – Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Согласно маркировке, каждая из моделей рассчитана на 1200 циклов зарядки. Это означает, что после примерно 1200 полных циклов аккумулятор снизит свою емкость до 80 процентов от первоначальной. Об этом пишет Mashable.

Почему батарея Galaxy S26 может служить меньше?

Для сравнения, предыдущее поколение – Samsung Galaxy S25 – имело показатель в 2000 циклов зарядки. То есть батареи прошлогодних моделей сохраняли близкую к номинальной емкость значительно дольше.

По информации издания Ytechb, таким образом, если утечка подтвердится, новая серия Galaxy S26 получит заметное снижение долговечности аккумулятора. Для пользователей это может означать более быструю потерю максимальной емкости в течение лет эксплуатации.

В то же время есть и положительный момент. Согласно тем же EU-ярлыкам, батареи Galaxy S26 демонстрируют лучшую энергоэффективность. В стандартизированном тесте ЕС автономность новой модели составляет 51 час работы. Для сравнения, в том же тесте Galaxy S25 показывал 37 часов. Разница составляет 14 часов в пользу новой линейки.

Итак, ситуация выглядит неоднозначно: ресурс по количеству циклов уменьшился, но время работы на одном заряде, согласно официальным тестам, вырос. Окончательные выводы можно будет сделать только после официальной презентации и независимых обзоров устройств.

Что покажут на сегодняшней презентации Galaxy Unpacked 2026?

Это мероприятие станет одним из важнейших технологических событий года, где главное внимание уделят трем новым смартфонам: базовому Galaxy S26, большему Galaxy S26 Plus и мощному Galaxy S26 Ultra.

Внешний вид устройств претерпит определенные изменения:

Ожидается, что Galaxy S26 Ultra получит более закругленные углы, что сделает его дизайн похожим на младшие модели линейки.

Базовая модель Galaxy S26 может получить несколько больший 6,3-дюймовый экран/

Модели S26 и S26 Plus станут тоньше, тогда как Ultra будет выделяться новым продвинутым экраном с поддержкой 10-битных цветов и специальной функцией защиты приватности, которая автоматически будет скрывать содержимое от посторонних глаз.

Внутри смартфонов будут работать процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600, в зависимости от региона продажи. Несмотря на высокую производительность, ранние обзоры указывают на возможность перегрева устройств, что может приводить к ограничению мощности под нагрузкой.