"Космічне пекло" у Сонячній системі: на супутнику Юпітера виявили рекордне виверження

Космічний апарат місії NASA "Юнона" зафіксував на супутнику Юпітера, Іо, найпотужніше вулканічне виверження за всю історію спостережень за межами нашої планети. Величезна гаряча точка у південній півкулі супутника виділяє вшестеро більше енергії, ніж виробляють усі електростанції Землі разом.

Під час чергового прольоту повз Іо 27 грудня 2024 року зонд "Юнона" (Juno) наблизився до поверхні супутника на відстань близько 74 400 кілометрів, розповідає Gizmodo. Відкриття, яке він здійснив, розкрило нові деталі про екстремальну природу найбільш вулканічного світу в Сонячній системі.

Що знайшли на Іо?

Виявлений на супутнику регіон є вкрай незвичним місцем. Потужність випромінювання цієї гарячої точки перевищила 80 трильйонів ват, а її площа сягнула 100 000 квадратних кілометрів, що більше за площу озера Верхнє.

Це явище виявилося унікальним не лише через свої масштаби. Дослідники з'ясували, що це не було виверженням одного вулкана. Навпаки, одночасно активувалися кілька джерел, яскравість яких миттєво зросла у понад тисячу разів порівняно зі звичним рівнем, кажуть в NASA.



Зафіксований високоенергетичний регіон на Іо – супутнику Юпітера / Фото NASA Juno

Така синхронність вказує на те, що глибоко під поверхнею Іо існує розгалужена система взаємопов'язаних магматичних камер. Це величезний підземний резервуар, який може активуватися одночасно на величезних відстанях у сотні кілометрів.

Природа космічного "пекла"

Іо дуже незвичний супутник. Постійна вулканічна активність цього космічного тіла зумовлена гравітаційною "боротьбою" між гігантським Юпітером та його іншими супутниками, Ганімедом і Європою.

Потужні припливні сили буквально розтягують і стискають Іо, змушуючи його поверхню підійматися та опускатися на висоту до 100 метрів. Це тертя генерує колосальну кількість тепла всередині супутника, і розплавлена лава постійно шукає вихід на поверхню, заповнюючи ударні кратери та оновлюючи ландшафт свіжою породою.

Що буде далі? Камера JunoCam також зафіксувала наслідки цієї події у видимому світлі. Порівнюючи знімки, зроблені у квітні та жовтні 2024 року з останніми грудневими даними, вчені помітили суттєві зміни кольору поверхні навколо гарячої точки. Це свідчить про масштабні відкладення нових матеріалів.



Juno фотографувала супутник кілька разів протягом 2024 року / Фото NASA Juno

Наступний проліт "Юнони" запланований на 3 березня, під час якого команда планує детально вивчити, як це рекордне виверження змінило вигляд Іо та що воно може розповісти про вулканізм на інших планетах.