Друга публічна бета-версія Android 16 вже доступна, вона додає нові функції камери
- Друга бета-версія Android 16 зосереджена на вдосконаленні можливостей камери, покращеному контролі біометрії, мультимедійних функціях і оптимізації роботи у фоновому режимі.
- Оновлення включає гібридні режими автоекспозиції, підтримку Ultra HDR, покращене управління системними ресурсами, нові функції для відстежування здоров'я, і покращені медіаможливості.
Google представила другу бета-версію Android 16 лише через три тижні після виходу першої. Оновлення зосереджене на вдосконаленні можливостей камери, покращеному контролі біометрії, мультимедійних функціях і оптимізації роботи у фоновому режимі.
Серед ключових нововведень – гібридні режими автоекспозиції, підтримка Ultra HDR, нові налаштування роздільної здатності для застосунків, що працюють із медичними даними, адаптивні параметри відеовиходу для телевізорів і покращене управління системними ресурсами, розповідає 24 Канал.
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Також Android 16 надає можливість тонкого налаштування кольорової температури, відтінків і тіней, що забезпечує кращий контроль над передачею кольорів у фотографіях. Впроваджено новий фреймворк, який дозволяє стороннім застосункам використовувати камеру для створення динамічних фото (Motion Photo).
Крім того, покращено підтримку зйомки у форматі High Dynamic Range (HDR): додано Ultra HDR, який збільшує деталізацію та контрастність зображень, що покращує якість фотографій за складних умов освітлення.
Більше функцій для відстежування здоров'я
Android 16 Beta 2 розширює можливості керування даними про здоров’я користувачів. Тепер можна окремо налаштовувати дозволи для додатків, що запитують доступ до даних про температуру шкіри та частоту серцевих скорочень, а також заборонити збір цих даних у фоновому режимі.
Цей механізм представлений у вигляді нового системного фреймворку, який підвищує рівень конфіденційності та забезпечує більш точний контроль над персональними даними. Google продовжує активно розвивати функції моніторингу здоров’я, і в майбутніх оновленнях можна очікувати подальших покращень у цій сфері.
Нові можливості медіа
Друга бета-версія Android 16 також покращує мультимедійні можливості системи, зокрема у сферах відтворення відео та обробки звуку. Новий фреймворк автоматично адаптує параметри аудіо- та відеовиходу при трансляції контенту на телевізори, забезпечуючи оптимальні налаштування залежно від характеристик пристрою.
Цей механізм буде корисним не лише для стрімінгових сервісів, а й для ігрових застосунків, оскільки дозволяє автоматично підлаштовувати якість зображення та звуку для комфортнішого геймінгу.
Інші нововведення
Ще одним нововведенням стала можливість вибору між англійською та метричною системами вимірювання у регіональних налаштуваннях. Раніше користувачі могли встановлювати лише одиниці вимірювання температури та перший день тижня.
Android 16 Beta 2 включає низку технічних покращень, спрямованих на підвищення стабільності, продуктивності та адаптивності системи.
Серед основних змін:
- оновлена підтримка шрифтів,
- підтримка живих шпалер, створених на основі даних користувача,
- розширений контроль за задачами, що виконуються застосунками,
- детальніша інформація про навантаження на процесор,
- режим сумісності для застосунків, що використовують застарілі методи керування пам’яттю.
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Android 16 була вперше представлена в листопаді 2024 року у форматі Developer Preview. Друга прев’ю-версія з’явилася у грудні, а перша бета-версія вийшла три тижні тому.
Зараз система перейшла в активну фазу тестування, і друга бета-версія доступна учасникам програми Android Beta Program. Взяти участь у тестуванні можуть власники Google Pixel 6, Pixel 6 Pro та новіших моделей аж до актуальної серії Pixel 9.Однак користувачам варто пам’ятати, що тестова версія може містити помилки та призводити до нестабільної роботи пристрою.