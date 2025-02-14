Друга публічна бета-версія Android 16 вже доступна, вона додає нові функції камери

Google представила другу бета-версію Android 16 лише через три тижні після виходу першої. Оновлення зосереджене на вдосконаленні можливостей камери, покращеному контролі біометрії, мультимедійних функціях і оптимізації роботи у фоновому режимі.

Серед ключових нововведень – гібридні режими автоекспозиції, підтримка Ultra HDR, нові налаштування роздільної здатності для застосунків, що працюють із медичними даними, адаптивні параметри відеовиходу для телевізорів і покращене управління системними ресурсами, розповідає 24 Канал.

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Також Android 16 надає можливість тонкого налаштування кольорової температури, відтінків і тіней, що забезпечує кращий контроль над передачею кольорів у фотографіях. Впроваджено новий фреймворк, який дозволяє стороннім застосункам використовувати камеру для створення динамічних фото (Motion Photo).

Крім того, покращено підтримку зйомки у форматі High Dynamic Range (HDR): додано Ultra HDR, який збільшує деталізацію та контрастність зображень, що покращує якість фотографій за складних умов освітлення.

Більше функцій для відстежування здоров'я

Android 16 Beta 2 розширює можливості керування даними про здоров’я користувачів. Тепер можна окремо налаштовувати дозволи для додатків, що запитують доступ до даних про температуру шкіри та частоту серцевих скорочень, а також заборонити збір цих даних у фоновому режимі.

Цей механізм представлений у вигляді нового системного фреймворку, який підвищує рівень конфіденційності та забезпечує більш точний контроль над персональними даними. Google продовжує активно розвивати функції моніторингу здоров’я, і в майбутніх оновленнях можна очікувати подальших покращень у цій сфері.

Нові можливості медіа

Друга бета-версія Android 16 також покращує мультимедійні можливості системи, зокрема у сферах відтворення відео та обробки звуку. Новий фреймворк автоматично адаптує параметри аудіо- та відеовиходу при трансляції контенту на телевізори, забезпечуючи оптимальні налаштування залежно від характеристик пристрою.

Цей механізм буде корисним не лише для стрімінгових сервісів, а й для ігрових застосунків, оскільки дозволяє автоматично підлаштовувати якість зображення та звуку для комфортнішого геймінгу.

Інші нововведення

Ще одним нововведенням стала можливість вибору між англійською та метричною системами вимірювання у регіональних налаштуваннях. Раніше користувачі могли встановлювати лише одиниці вимірювання температури та перший день тижня.

Android 16 Beta 2 включає низку технічних покращень, спрямованих на підвищення стабільності, продуктивності та адаптивності системи.

Серед основних змін:

оновлена підтримка шрифтів,

підтримка живих шпалер, створених на основі даних користувача,

розширений контроль за задачами, що виконуються застосунками,

детальніша інформація про навантаження на процесор,

режим сумісності для застосунків, що використовують застарілі методи керування пам’яттю.

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Android 16 була вперше представлена в листопаді 2024 року у форматі Developer Preview. Друга прев’ю-версія з’явилася у грудні, а перша бета-версія вийшла три тижні тому.

Зараз система перейшла в активну фазу тестування, і друга бета-версія доступна учасникам програми Android Beta Program. Взяти участь у тестуванні можуть власники Google Pixel 6, Pixel 6 Pro та новіших моделей аж до актуальної серії Pixel 9.

Однак користувачам варто пам’ятати, що тестова версія може містити помилки та призводити до нестабільної роботи пристрою.