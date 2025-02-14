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Техно Смартфони Друга публічна бета-версія Android 16 вже доступна, вона додає нові функції камери
14 лютого, 10:51
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Друга публічна бета-версія Android 16 вже доступна, вона додає нові функції камери

Михайло Года
Основні тези
  • Друга бета-версія Android 16 зосереджена на вдосконаленні можливостей камери, покращеному контролі біометрії, мультимедійних функціях і оптимізації роботи у фоновому режимі.
  • Оновлення включає гібридні режими автоекспозиції, підтримку Ultra HDR, покращене управління системними ресурсами, нові функції для відстежування здоров'я, і покращені медіаможливості.

Google представила другу бета-версію Android 16 лише через три тижні після виходу першої. Оновлення зосереджене на вдосконаленні можливостей камери, покращеному контролі біометрії, мультимедійних функціях і оптимізації роботи у фоновому режимі.

Серед ключових нововведень – гібридні режими автоекспозиції, підтримка Ultra HDR, нові налаштування роздільної здатності для застосунків, що працюють із медичними даними, адаптивні параметри відеовиходу для телевізорів і покращене управління системними ресурсами, розповідає 24 Канал.

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Також Android 16 надає можливість тонкого налаштування кольорової температури, відтінків і тіней, що забезпечує кращий контроль над передачею кольорів у фотографіях. Впроваджено новий фреймворк, який дозволяє стороннім застосункам використовувати камеру для створення динамічних фото (Motion Photo).

Крім того, покращено підтримку зйомки у форматі High Dynamic Range (HDR): додано Ultra HDR, який збільшує деталізацію та контрастність зображень, що покращує якість фотографій за складних умов освітлення.

Більше функцій для відстежування здоров'я

Android 16 Beta 2 розширює можливості керування даними про здоров’я користувачів. Тепер можна окремо налаштовувати дозволи для додатків, що запитують доступ до даних про температуру шкіри та частоту серцевих скорочень, а також заборонити збір цих даних у фоновому режимі.

Цей механізм представлений у вигляді нового системного фреймворку, який підвищує рівень конфіденційності та забезпечує більш точний контроль над персональними даними. Google продовжує активно розвивати функції моніторингу здоров’я, і в майбутніх оновленнях можна очікувати подальших покращень у цій сфері.

Нові можливості медіа

Друга бета-версія Android 16 також покращує мультимедійні можливості системи, зокрема у сферах відтворення відео та обробки звуку. Новий фреймворк автоматично адаптує параметри аудіо- та відеовиходу при трансляції контенту на телевізори, забезпечуючи оптимальні налаштування залежно від характеристик пристрою.

Цей механізм буде корисним не лише для стрімінгових сервісів, а й для ігрових застосунків, оскільки дозволяє автоматично підлаштовувати якість зображення та звуку для комфортнішого геймінгу.

Інші нововведення

Ще одним нововведенням стала можливість вибору між англійською та метричною системами вимірювання у регіональних налаштуваннях. Раніше користувачі могли встановлювати лише одиниці вимірювання температури та перший день тижня.

Android 16 Beta 2 включає низку технічних покращень, спрямованих на підвищення стабільності, продуктивності та адаптивності системи.

Серед основних змін:

  • оновлена підтримка шрифтів,
  • підтримка живих шпалер, створених на основі даних користувача,
  • розширений контроль за задачами, що виконуються застосунками,
  • детальніша інформація про навантаження на процесор,
  • режим сумісності для застосунків, що використовують застарілі методи керування пам’яттю.

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Android 16 була вперше представлена в листопаді 2024 року у форматі Developer Preview. Друга прев’ю-версія з’явилася у грудні, а перша бета-версія вийшла три тижні тому.

Зараз система перейшла в активну фазу тестування, і друга бета-версія доступна учасникам програми Android Beta Program. Взяти участь у тестуванні можуть власники Google Pixel 6, Pixel 6 Pro та новіших моделей аж до актуальної серії Pixel 9.

Однак користувачам варто пам’ятати, що тестова версія може містити помилки та призводити до нестабільної роботи пристрою.