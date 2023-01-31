Влада Німеччини повідомляє про кібератаки на держоргани, фінансовий сектор та аеропорти

Федеральне управління з інформаційної безпеки Німеччини попередило, що російська злочинна група Killnet організувала DDoS-атаки на сайти німецьких аеропортів, органів влади та організацій фінсектору. Напади почалися після рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Після того, як минулого тижня уряд ФРН підтвердив, що передасть Україні танки Leopard 2, у Telegram-каналі Killnet з'явилося повідомлення про старт повномасштабної кібератаки на сайти країни. Хакери створили хештег "#ГерманияRIP" і закликали "взяти участь у святій помсті за предків".

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Що відомо

У списку сайтів-цілей, які Killnet опублікували на своєму каналі, можна знайти:

Федеральний уряд.

Міноборони.

Розвідку.

Поліцію.

Міністерство фінансів.

Deutsche Bank.

Федеральний німецький банк.

9 найбільших аеропортів – у Берліні, Мюнхені, Дюссельдорфі, Гамбурзі, Дрездені та інших містах.

Як у підсумку повідомили представники BSI, які займаються моніторингом кіберзагроз у країні, атаки угруповання викликали "невеликі перебої в роботі", але зрештою були «в основному відбиті без серйозних наслідків".

Зараз деякі сайти недоступні, але немає ознак прямого впливу на відповідні служби, і, згідно з оцінкою BSI, цього не слід очікувати, якщо буде вжито звичайних захисних заходів,

– прокоментували в BSI.

У Кремлі щось говорять

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що "здивований", чому будь-яку групу хакерів асоціюють з Росією, і вважає це абсурдним.

Ми не в курсі, що це за група [Killnet]. Ми щиро дивуємося, чому будь-яку групу хакерів асоціюють із Росією. Ніхто не може пояснити, чому саме з Росією, а не з якоюсь, наприклад, європейською країною,

– каже Пєсков.

Представник Кремля при цьому натякає, що за цим стоять Сполучені Штати.