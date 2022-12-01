Вночі в Росії "впала" низка популярних сайтів

1 грудня 2022 , 08:59
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Ніч на 1 грудня у Росії почалася з демо-версії повернення у Радянський Союз, за яким так любить ностальгувати населення цієї держави. Адже там не те, що про сайти розваг, а й про інтернет навіть не йшлося.

Так, низка сайтів, якими найчастіше користуються росіяни, просто перестала працювати. А почалося все з YouTube, що могло взагалі змусити подумати на нові санкції. 

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Понад 10 популярних сайтів "лягли"

Однак далі "лягли" й суто російські сервіси, що деяких росіян у соцмережах наштовхнуло на думку про хакерську атаку. Так, біля опівночі "вмер" саме доступ до YouTube, а за ним: 

  • ВК,
  • Російська залізниця,
  • Авіто,
  • Spotify,
  • сайт Юли,
  • Однокласники,
  • RuTube,
  • Держпослуги,
  • Рамблер,
  • PS Network (PlayStation),
  • SnapChat,
  • Тінькофф.

Відбувалися також збої й у роботі месенджера Telegram. І усе це лише станом на 2 ночі. Наразі, як підкреслили російські ЗМІ, не відомо, що саме спричинило масштабні збої.

Російські сайти вночі "лягли": скриншоти

 

Автор: Юлія Якубова