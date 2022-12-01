Вночі в Росії "впала" низка популярних сайтів
Ніч на 1 грудня у Росії почалася з демо-версії повернення у Радянський Союз, за яким так любить ностальгувати населення цієї держави. Адже там не те, що про сайти розваг, а й про інтернет навіть не йшлося.
Так, низка сайтів, якими найчастіше користуються росіяни, просто перестала працювати. А почалося все з YouTube, що могло взагалі змусити подумати на нові санкції.
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Понад 10 популярних сайтів "лягли"
Однак далі "лягли" й суто російські сервіси, що деяких росіян у соцмережах наштовхнуло на думку про хакерську атаку. Так, біля опівночі "вмер" саме доступ до YouTube, а за ним:
- ВК,
- Російська залізниця,
- Авіто,
- Spotify,
- сайт Юли,
- Однокласники,
- RuTube,
- Держпослуги,
- Рамблер,
- PS Network (PlayStation),
- SnapChat,
- Тінькофф.
Відбувалися також збої й у роботі месенджера Telegram. І усе це лише станом на 2 ночі. Наразі, як підкреслили російські ЗМІ, не відомо, що саме спричинило масштабні збої.
Російські сайти вночі "лягли": скриншоти