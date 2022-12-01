Так, ряд сайтов, которыми чаще всего пользуются россияне, просто перестал работать. А началось все с YouTube, что могло вообще заставить подумать о новых санкциях.

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Более 10 популярных сайтов "легли"

Однако дальше "легли" и сугубо российские сервисы, что некоторых россиян в соцсетях натолкнуло на мысль о хакерской атаке. Так, около полуночи "умер" именно доступ к YouTube, а за ним:

  • ВК,
  • РЖД,
  • Авито,
  • Spotify,
  • сайт Юлы,
  • Одноклассники,
  • RuTube,
  • Госуслуги,
  • Рамблер,
  • PS Network (PlayStation),
  • SnapChat,
  • Тинькофф.

Происходили также сбои и в работе мессенджера Telegram. И все это только по состоянию на 2 ночи. Сейчас, как подчеркнули российские СМИ, не известно, что именно повлекло за собой масштабные сбои.

Российские сайты ночью "легли": скриншоты