Так, ряд сайтов, которыми чаще всего пользуются россияне, просто перестал работать. А началось все с YouTube, что могло вообще заставить подумать о новых санкциях.

Интересно IT-Армия получила доступ к сетям центрального банка России

Более 10 популярных сайтов "легли"

Однако дальше "легли" и сугубо российские сервисы, что некоторых россиян в соцсетях натолкнуло на мысль о хакерской атаке. Так, около полуночи "умер" именно доступ к YouTube, а за ним:

ВК,

РЖД,

Авито,

Spotify,

сайт Юлы,

Одноклассники,

RuTube,

Госуслуги,

Рамблер,

PS Network (PlayStation),

SnapChat,

Тинькофф.

Происходили также сбои и в работе мессенджера Telegram. И все это только по состоянию на 2 ночи. Сейчас, как подчеркнули российские СМИ, не известно, что именно повлекло за собой масштабные сбои.

Российские сайты ночью "легли": скриншоты