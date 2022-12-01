Так, ряд сайтов, которыми чаще всего пользуются россияне, просто перестал работать. А началось все с YouTube, что могло вообще заставить подумать о новых санкциях.
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Более 10 популярных сайтов "легли"
Однако дальше "легли" и сугубо российские сервисы, что некоторых россиян в соцсетях натолкнуло на мысль о хакерской атаке. Так, около полуночи "умер" именно доступ к YouTube, а за ним:
- ВК,
- РЖД,
- Авито,
- Spotify,
- сайт Юлы,
- Одноклассники,
- RuTube,
- Госуслуги,
- Рамблер,
- PS Network (PlayStation),
- SnapChat,
- Тинькофф.
Происходили также сбои и в работе мессенджера Telegram. И все это только по состоянию на 2 ночи. Сейчас, как подчеркнули российские СМИ, не известно, что именно повлекло за собой масштабные сбои.
Российские сайты ночью "легли": скриншоты