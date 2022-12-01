Так, низка сайтів, якими найчастіше користуються росіяни, просто перестала працювати. А почалося все з YouTube, що могло взагалі змусити подумати на нові санкції.

Цікаво IT-Армія отримала доступ до мереж центрального банку Росії

Понад 10 популярних сайтів "лягли"

Однак далі "лягли" й суто російські сервіси, що деяких росіян у соцмережах наштовхнуло на думку про хакерську атаку. Так, біля опівночі "вмер" саме доступ до YouTube, а за ним:

ВК,

Російська залізниця,

Авіто,

Spotify,

сайт Юли,

Однокласники,

RuTube,

Держпослуги,

Рамблер,

PS Network (PlayStation),

SnapChat,

Тінькофф.

Відбувалися також збої й у роботі месенджера Telegram. І усе це лише станом на 2 ночі. Наразі, як підкреслили російські ЗМІ, не відомо, що саме спричинило масштабні збої.

Російські сайти вночі "лягли": скриншоти