У роботі мобільного оператора Vodafone стався збій

У одного із найбільших телефонних операторів України стався збій. Повідомляють, що деякі функції недоступні.

У роботі компанії Vodafone стався збій. Користувачі скаржаться не недоступність дзвінків та низку інших функцій, передає 24 Канал.

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Не працює також додаток

У роботі мобільного оператора Vodafone численні неполадки. При спробі зателефонувати – тиша, пауза, потім короткі гудки і вибиває.

Крім цього, також не працює мобільний додаток. Там висить повідомлення про технічні роботи.



Мобільний додаток Vodafone не працює / Скриншот 24 Каналу

Крім цього, абсолютно немає відповідної мережі. Наразі про причини збою роботи невідомо.



У Vodafone немає мережі / Скриншот 24 Каналу

Станом на 9:50 відомо про те, що технічні роботи тривають і деякі функції повертаються: деякі користувачі змогли зателефонувати.

Згодом о 10:29 у компанії Vodafone Україна повідомили причину збою.

Причиною став збій в роботі глобальних інформаційних систем, який вплинув на інфраструктуру багатьох компаній світу,

– вказали там.

Раніше 19 липня стало відомо про збій у роботі "Нової пошти". У компанії повідомили, що у зв'язку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. Причини вже з'ясовані.