Про це повідомили в телеграм-каналі Vodafone Україна о 10:29.

Дивіться також У роботі мобільного оператора Vodafone стався збій

Яка причина збою у Vodafone

У компанії зазначили, що сьогодні зранку протягом години спостерігались складнощі в отриманні послуг у частини абонентів Vodafone в усіх регіонах України.

Зазначається, що фахівці компанії оперативно зреагували на ситуацію. Так, з 9:20 надання усіх основних послуг поступово відновлюється.

Причиною став збій в роботі глобальних інформаційних систем, який вплинув на інфраструктуру багатьох компаній світу,

– ідеться в повідомленні.

Довідка! Зауважимо, що у всьому світі стався глобальний IT-збій. Він пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.

Збій в роботі інших українських сервісів: що відомо