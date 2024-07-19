Про це повідомили в телеграм-каналі Vodafone Україна о 10:29.

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Яка причина збою у Vodafone

У компанії зазначили, що сьогодні зранку протягом години спостерігались складнощі в отриманні послуг у частини абонентів Vodafone в усіх регіонах України.

Зазначається, що фахівці компанії оперативно зреагували на ситуацію. Так, з 9:20 надання усіх основних послуг поступово відновлюється.

Причиною став збій в роботі глобальних інформаційних систем, який вплинув на інфраструктуру багатьох компаній світу,
– ідеться в повідомленні.

Збій в роботі інших українських сервісів: що відомо

  • Зранку о 09:09 в компанії "Нова пошта" стався збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. Там повідомили, що у зв'язку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. Згодом у компанії повідомили, що роботу всіх клієнтських систем і сервісів вдалося відновити.
  • Згодом з'явилася інформація, що з'явилися і проблеми у роботі Vodafone. Зокрема, при спробі зателефонувати була тиша, пауза, потім короткі гудки і вибивало. Крім цього, повідомляли про те, що не працює мобільний додаток. Там висить повідомлення про технічні роботи.