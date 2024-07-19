Об этом сообщили в телеграм-канале Vodafone Украина о 10:29.

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Какова причина сбоя в Vodafone

В компании отметили, что сегодня утром в течение часа наблюдались сложности в получении услуг у части абонентов Vodafone во всех регионах Украины.

Отмечается, что специалисты компании оперативно среагировали на ситуацию. Так, с 9:20 предоставление всех основных услуг постепенно восстанавливается.

Причиной стал сбой в работе глобальных информационных систем, который повлиял на инфраструктуру многих компаний мира,

– говорится в сообщении.

Справка! Заметим, что во всем мире произошел глобальный IT-сбой. Он связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

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