Величезний човен застряг у підземному тунелі під аеропортом Лос-Анджелеса

У минулий четвер водій вантажівки, який перевозив велику яхту, застряг у тунелі поблизу міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса, створивши незручності іншим водіям. Дуже й дуже дорогий човен уперся в дах тунелю, який виявився занадто низьким.

Що сталося

Човен буксирували на великогабаритному тягачі. У якийсь момент водієві потрібно було перетнути тунель, який проходить під двома злітно-посадковими смугами аеропорту Лос-Анджелеса.

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Пройшовши пристойну відстань по тунелю, той, судячи з усього, почав звужуватись, і верхня частина яхти раптом торкнулася стелі. Оскільки вантажівка продовжувала рух, яхта заходила у все вужчий простір, аж поки не застрягла в ньому.

Яхта, що застрягла в тунелі: відео

На щастя, яхту вдалося успішно витягти з тунелю:

Розмір судна виявився завеликим для проходу в тунелі, що призвело до зупинки руху. Співробітникам поліції Лос-Анджелеса довелося перекрити відповідні смуги руху, обережно маневрувати заднім ходом і врешті-решт повернути судно на шосе Імперіал,

– повідомили в поліції аеропорту Лос-Анджелеса.

Поліція додала, що цей "незвичайний" інцидент викликав у водіїв, що їхали поруч, "здивування, і сміх", коли вони спостерігали за пригодою, що розгорталася в несподіваному для човнів міському середовищі.

Правоохоронці кажуть, що їм вдалося змусити вантажівку, що перевозила човен, дати задній хід, виштовхнувши цінний вантаж назад. Неясно, наскільки яхта постраждала від зіткнення зі стелею тунелю, але продовжувати рух тим же шляхом вона, зрозуміло, не змогла, а тому була супроводжена назад на початкову точку відправлення. Невідомо також, кому належить цей габаритний човен.