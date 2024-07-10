Что случилось

Лодку буксировали на крупногабаритном тягаче. В какой-то момент водителю нужно было пересечь тоннель, который проходит под двумя взлетно-посадочными полосами аэропорта Лос-Анджелеса.

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Пройдя приличное расстояние по туннелю, тот, судя по всему, начал сужаться, и верхняя часть яхты вдруг коснулась потолка. Поскольку грузовик продолжал движение, яхта заходила во все более узкое пространство, пока не застряла в нем.

Яхта, застрявшая в туннеле: видео

К счастью, яхту удалось успешно вытащить из тоннеля:

Размер судна оказался слишком большим для прохода в туннеле, что привело к остановке движения. Сотрудникам полиции Лос-Анджелеса пришлось перекрыть соответствующие полосы движения, осторожно маневрировать задним ходом и в конце концов вернуть судно на шоссе Империал,

– сообщили в полиции аэропорта Лос-Анджелеса.

Полиция добавила, что этот "необычный" инцидент вызвал у водителей, ехавших рядом, "удивление, и смех", когда они наблюдали за приключением, разворачивавшимся в неожиданной для лодок городской среде.

Правоохранители говорят, что им удалось заставить грузовик, перевозивший лодку, дать задний ход, вытолкнув ценный груз обратно. Неясно, насколько яхта пострадала от столкновения с потолком туннеля, но продолжать движение тем же путем она, разумеется, не смогла, а потому была сопровождена обратно на начальную точку отправления. Неизвестно также, кому принадлежит эта габаритная лодка.