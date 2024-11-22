Ми не знали, що він божевільний: тепер навіть водії Tesla ненавидять Ілона Маска

Розгублені й незадоволені результатами виборів, власники машин Tesla купують для них наклейки з глузливими текстами. Одні пишуть "Ілон з'їв мою кішку", інші перекреслюють ім'я ненависного мільярдера, треті заявляють про свою приналежність до "антиілонського" клубу. Але, мабуть, найкумедніші наклейки ідуть ще далі.

Колишні фанати розчаровані

Судячи з усього, деякі колишні фанати Ілона Маска й Tesla вважають, що їхні електромобілі перетворилися на червоні прапори, які притягують увагу перехожих. Тому вони обклеюють їх наліпками у відповідь. Виробник таких стікерів зробив на цьому процвітаючий бізнес, продаючи їх у великих кількостях, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт новин про зміну клімату Heatmap.

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Я почав робити наклейки самостійно ще до того, як з'явилася наклейка Ілона,

– каже Метью Гіллер, мешканець Вайкікі, що стоїть за популярним магазином.

Його найпопулярніша наклейка зараз говорить: "Я купив це ще до того, як ми дізналися, що Ілон божевільний".



Наклейка для машин Tesla / Фото Метью Гіллера

Гіллер каже, що ідея почати робити глузливі стікери прийшла до нього у 2023 році, коли він розглядав можливість придбати власний автомобіль Tesla. Маск тоді вже купив Twitter, але ще не до кінця показав себе справжнього. Згодом, коли він почав перетворювати колись комфортну платформу на вигрібну яму російської пропаганди, прихильників теорій змови та мови ненависті різного штибу, продавець, як пише джерело, "зрозумів, що він точно не витримає напруги, пов'язаної з асоціюванням з таким токсичним брендом". Це наштовхнуло його на ідею.

"Я подумав, що нізащо не куплю Tesla. Але ж має бути так багато людей, яким соромно підтримувати його на вулицях за кермом своїх Tesla, і які хочуть повністю відмовитися цього хлопця. Я знаю, що захотів би продати свою машину одразу після того, як побачив, що він робить, – розповідає Гіллер.

Перша наліпка мала невеликий тираж неодноразово ставала вірусною в соціальних мережах і навіть потрапляла на такі новинні сайти, як Business Insider і Washington Post. Це означало, що йому доведеться друкувати набагато більше.

Я продавав по п'ять-сім штук на день, а потім раптом їх стало 50, тому що хтось розповів про це на Reddit,

– згадує продавець.

Через понад рік після початку продажів він каже, що увага до цього товару є просто "божевільною", і вона лише "неймовірно" зросла після перемоги Трампа на виборах. "Я ледве встигаю. Я працюю повний робочий день в акваріумі, а додому приходжу і пакую наклейки до 11 вечора. Тільки я і моя дружина робимо все це".

Гіллер каже, що з минулого року він продав понад 10 000 одиниць, у середньому 180 наклейок на день. Це означає, по всіх Штатах їздять не менше 10 тисяч машин Tesla з написом "Я купив це ще до того, як ми дізналися, що Ілон божевільний".

Конкуренти, звісно ж, не сплять, тому на Amazon та інших подібних сайтах уже з'явилися послідовники, які продають аналогічні наклейки з такими ж написами. Але це не турбує творця оригіналу, адже він все одно ледве встигає обробляти наявні замовлення й каже, що це "важко".