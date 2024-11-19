Замість реальних роботів – ляльки

Імовірно, таким чином Tesla намагається привернути до Optimus додаткову увагу, оскільки після останньої на цей час презентації репутація цих машин була дещо зіпсована. Виявилось, що вони не були автономними, як це намагалась подати компанія, натомість ними віддалено керували люди, пише 24 Канал.

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Основні деталі про іграшку:

Компанія описує її як "міні-автономного помічника і гуманоїдного друга". Іграшка Tesla Bot – це колекційна та ігрова фігурка в масштабі 1:10. Вона виглядає і рухається так само, як гуманоїдний робот 2-го покоління.

Продукт має більше 40 окремих деталей і 20 точок з'єднання. Таким чином іграшка є досить рухливою і її можна розташувати в різних положеннях і позах.

Розміри фігурки – 5,5 сантиметра завширшки і 18,2 сантиметра заввишки. Вага – 48 грамів.

У комплекті є стійка для заряджання та "кібермолот", який робот може брати у руку.



Tesla Bot зі своїм молотом / Фото Tesla



Tesla Bot зі стійкою для заряджання. Навряд чи можна очікувати, що вона дійсно щось заряджає. Імовірно, це просто шматок пластику, який імітує реальний зарядний пристрій, яким буде користуватися робот Optimus у майбутньому / Фото Tesla

На сайті компанії вказано, що Tesla Bot коштує 40 доларів, однак зараз їх у наявності немає. Незрозуміло, чи вони швидко закінчилися, чи ще не надійшли в продаж. Зазначимо, що попередні подібні товари змітали просто блискавично, тож і цей, судячи з усього, дуже швидко розібрали.



Упаковка Tesla Bot / Фото Tesla



Tesla Bot / Фото Tesla