Вместо реальных роботов – куклы

Вероятно, таким образом Tesla пытается привлечь к Optimus дополнительное внимание, поскольку после последней в настоящее время презентации репутация этих машин была несколько испорчена. Оказалось, что они не были автономными, как это пыталась подать компания, зато ими удаленно управляли люди, пишет 24 Канал.

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Основные детали об игрушке:

Компания описывает ее как "мини-автономного помощника и гуманоидного друга". Игрушка Tesla Bot – это коллекционная и игровая фигурка в масштабе 1:10. Она выглядит и двигается так же, как гуманоидный робот 2-го поколения.

Продукт имеет более 40 отдельных деталей и 20 точек соединения. Таким образом игрушка является достаточно подвижной и ее можно расположить в разных положениях и позах.

Размеры фигурки – 5,5 сантиметра в ширину и 18,2 сантиметра в высоту. Вес – 48 граммов.

В комплекте есть стойка для зарядки и "кибермолот", который робот может брать в руку.



Tesla Bot со своим молотом / Фото Tesla



Tesla Bot со стойкой для зарядки. Вряд ли можно ожидать, что она действительно что-то заряжает. Вероятно, это просто кусок пластика, который имитирует реальное зарядное устройство, которым будет пользоваться робот Optimus в будущем / Фото Tesla

На сайте компании указано, что Tesla Bot стоит 40 долларов, однако сейчас их в наличии нет. Непонятно, или они быстро закончились, или еще не поступили в продажу. Отметим, что предыдущие подобные товары сметали просто молниеносно, поэтому и этот, судя по всему, очень быстро разобрали.



Упаковка Tesla Bot / Фото Tesla



Tesla Bot / Фото Tesla