Виверження вулканів навчаться передбачати за допомогою звичайного смартфона

Британська компанія VolcanoTech розробила бюджетну систему на базі Raspberry Pi та модифікованих камер смартфонів, яка здатна фіксувати наближення вулканічних вивержень. Ця інновація робить життєво важливий моніторинг доступним для найвразливіших регіонів світу.

Прогнози погоди давно попереджають про якість повітря, а міста стежать за цим через онлайн-карти датчиків. Тепер схожі технології рятуватимуть людей від вулканів. Як повідомляє The Guardian, розробники навчилися прогнозувати виверження за допомогою простих сенсорів.

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Принцип роботи системи схожий на звичайну пляшку газованої води. Коли ви її відкриваєте, тиск падає, і напій починає активно виділяти вуглекислий газ. Те саме відбувається в надрах Землі: коли магма піднімається до поверхні, тиск зменшується, вивільняючи розчинений у ній діоксид сірки (SO2). Різкий стрибок концентрації цього газу в повітрі – чіткий сигнал, що вулкан ось-ось прокинеться.

Як працює дешева альтернатива дорогим приладам?

Найбільша проблема сучасного моніторингу – ціна. Бідні громади біля підніжжя вулканів просто не мають грошей на професійні наукові станції. Вирішити це взявся стартап VolcanoTech, створений науковцями з Університету Шеффілда. Вони розробили наддешеву альтернативу дорогому обладнанню.

В основі системи лежить пристрій Pi-cam – звичайна камера смартфона, яку модифікували для зйомки в ультрафіолетовому (УФ) діапазоні. Керує процесом копійчаний мікрокомп'ютер Raspberry Pi. Камера фіксує флуоресценцію діоксиду сірки: що більше УФ-світла вона бачить, то вища концентрація небезпечного газу в повітрі. Така мережа датчиків коштує лише малу частину від ціни традиційних аналогів.

Де вже використовують нову технологію? Завдяки низькій ціні датчики VolcanoTech уже успішно працюють у сейсмічно активних зонах Еквадору, Чилі, Мексики та Індонезії. Найближчим часом їх планують встановити також у Коста-Риці та Аргентині.

Чому це важливо не лише для прогнозування вивержень?

Розробники вважають, що масове використання дешевих датчиків може змінити не лише вулканологію, а й моніторинг стану атмосфери загалом. Замість окремих точок вимірювання вчені зможуть створювати щільні мережі спостереження, які забезпечать набагато детальнішу картину змін у якості повітря.

Це допоможе метеорологам краще аналізувати поширення забруднення, а вулканологам – швидше помічати ознаки майбутніх вивержень. Завдяки використанню доступних комерційних компонентів така технологія може зробити сучасний екологічний та геологічний моніторинг значно дешевшим і доступнішим для країн, які раніше не могли дозволити собі подібні системи.