Прогнози погоди давно попереджають про якість повітря, а міста стежать за цим через онлайн-карти датчиків. Тепер схожі технології рятуватимуть людей від вулканів. Як повідомляє The Guardian, розробники навчилися прогнозувати виверження за допомогою простих сенсорів.

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Принцип роботи системи схожий на звичайну пляшку газованої води. Коли ви її відкриваєте, тиск падає, і напій починає активно виділяти вуглекислий газ. Те саме відбувається в надрах Землі: коли магма піднімається до поверхні, тиск зменшується, вивільняючи розчинений у ній діоксид сірки (SO2). Різкий стрибок концентрації цього газу в повітрі – чіткий сигнал, що вулкан ось-ось прокинеться.

Як працює дешева альтернатива дорогим приладам?

Найбільша проблема сучасного моніторингу – ціна. Бідні громади біля підніжжя вулканів просто не мають грошей на професійні наукові станції. Вирішити це взявся стартап VolcanoTech, створений науковцями з Університету Шеффілда. Вони розробили наддешеву альтернативу дорогому обладнанню.

В основі системи лежить пристрій Pi-cam – звичайна камера смартфона, яку модифікували для зйомки в ультрафіолетовому (УФ) діапазоні. Керує процесом копійчаний мікрокомп'ютер Raspberry Pi. Камера фіксує флуоресценцію діоксиду сірки: що більше УФ-світла вона бачить, то вища концентрація небезпечного газу в повітрі. Така мережа датчиків коштує лише малу частину від ціни традиційних аналогів.

Де вже використовують нову технологію? Завдяки низькій ціні датчики VolcanoTech уже успішно працюють у сейсмічно активних зонах Еквадору, Чилі, Мексики та Індонезії. Найближчим часом їх планують встановити також у Коста-Риці та Аргентині.

Чому це важливо не лише для прогнозування вивержень?

Розробники вважають, що масове використання дешевих датчиків може змінити не лише вулканологію, а й моніторинг стану атмосфери загалом. Замість окремих точок вимірювання вчені зможуть створювати щільні мережі спостереження, які забезпечать набагато детальнішу картину змін у якості повітря.

Це допоможе метеорологам краще аналізувати поширення забруднення, а вулканологам – швидше помічати ознаки майбутніх вивержень. Завдяки використанню доступних комерційних компонентів така технологія може зробити сучасний екологічний та геологічний моніторинг значно дешевшим і доступнішим для країн, які раніше не могли дозволити собі подібні системи.