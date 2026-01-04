Криза оперативної пам'яті: чи достатньо вашому ноутбуку 8 гігабайтів у 2026 році

Світ комп'ютерних компонентів зіткнувся з черговим потрясінням, яке експерти охрестили "RAMageddon". Через розвиток штучного інтелекту та особливості виробництва ціни на оперативну пам'ять стрімко зростають. Це змушує виробників ноутбуків переглядати характеристики пристроїв, повертаючи конфігурації з 8 гігабайтами ОЗУ, щоб уникнути різкого здорожчання техніки для кінцевих споживачів.

Як дефіцит оперативної пам'яті вплине на ноутбуки?

Стрімке зростання вартості модулів пам'яті наприкінці 2025 року змусило таких гігантів, як Dell та Lenovo, розглядати можливість підвищення цін на свою продукцію на 15 – 20 відсотків. Щоб не відлякувати покупців високими цінниками, багато брендів планують масово повернути в продаж моделі з 8 гігабайтами оперативної пам'яті вже у другому кварталі 2026 року. Проте життєздатність таких конфігурацій дуже залежить від операційної системи, пише 24 Канал.

Дивіться також Виробництво чипів стрімко дорожчає – як це вплине на користувачів

Спроба працювати на сучасному комп'ютері з 8 гігабайтами пам'яті у 2026 році нагадує поїздку в переповненому автобусі – ви все ще рухаєтеся до мети, але кожен новий пасажир у вигляді відкритої вкладки чи програми робить подорож усе важчою та повільнішою. Важко уявити, наскільки повільно на такому комп'ютері буде відкриватися Photoshop, а про запуск сучасних ігор, які вимагають по 16 або навіть 23 гігабайти RAM, мова взагалі не йде.

Як справдяться виробники?

Для користувачів Chromebook ситуація залишається стабільною. Chrome OS є легкою системою, для якої 8 гігабайтів вважаються цілком достатнім обсягом навіть для активної роботи з багатьма вкладками та додатками Android.

У таборі Apple ситуація інша: компанія вже давно перейшла на стандарт 16 гігабайтів навіть для базових моделей і навряд чи повернеться назад через вимоги функцій штучного інтелекту. Завдяки великим довгостроковим контрактам Apple краще захищена від коливань цін на ринку.

Хоча існують чутки про бюджетний MacBook за 599 доларів з 8 гігабайтами пам'яті, такий обсяг може стати критично малим для майбутніх оновлень системи і можливостей роботи з функціями Apple Intelligence.

Найскладніша ситуація чекає на власників ноутбуків з Windows 11. Для пристроїв категорії Copilot+ PC офіційно встановлено мінімум у 16 гігабайтів, тому преміальний сегмент залишиться з великим обсягом пам'яті, а отже сильно здорожчає.

У середньому ж ціновому сегменті очікується наплив моделей з 8 гігабайтами. Для базових завдань на кшталт перегляду вебсторінок цього вистачить, але для багатозадачності чи ігор у 2026 році такий обсяг виглядатиме дуже обмеженим.

Як компроміс виробники можуть частіше використовувати конфігурації з 12 гігабайтами пам'яті або залишати вільні слоти для самостійного апґрейду. Це важливо, оскільки в багатьох сучасних пристроях пам'ять розпаяна на материнській платі, що робить неможливим її заміну чи доповнення в майбутньому.

Як довго триватиме криза?

Очікується, що криза на ринку компонентів триватиме протягом усього 2026 року, а стабілізація настане лише у 2027 – 2028 роках. Тим часом уже з'являють повідомлення, що нові компанії хочуть вийти на ринок RAM, щоб стримати дефіцит і зростання цін. Серед таких виробників, наприклад, є компанія ASUS.