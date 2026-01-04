Як дефіцит оперативної пам'яті вплине на ноутбуки?

Стрімке зростання вартості модулів пам'яті наприкінці 2025 року змусило таких гігантів, як Dell та Lenovo, розглядати можливість підвищення цін на свою продукцію на 15 – 20 відсотків. Щоб не відлякувати покупців високими цінниками, багато брендів планують масово повернути в продаж моделі з 8 гігабайтами оперативної пам'яті вже у другому кварталі 2026 року. Проте життєздатність таких конфігурацій дуже залежить від операційної системи, пише 24 Канал.

Спроба працювати на сучасному комп'ютері з 8 гігабайтами пам'яті у 2026 році нагадує поїздку в переповненому автобусі – ви все ще рухаєтеся до мети, але кожен новий пасажир у вигляді відкритої вкладки чи програми робить подорож усе важчою та повільнішою. Важко уявити, наскільки повільно на такому комп'ютері буде відкриватися Photoshop, а про запуск сучасних ігор, які вимагають по 16 або навіть 23 гігабайти RAM, мова взагалі не йде.

Як справдяться виробники?

Для користувачів Chromebook ситуація залишається стабільною. Chrome OS є легкою системою, для якої 8 гігабайтів вважаються цілком достатнім обсягом навіть для активної роботи з багатьма вкладками та додатками Android.

У таборі Apple ситуація інша: компанія вже давно перейшла на стандарт 16 гігабайтів навіть для базових моделей і навряд чи повернеться назад через вимоги функцій штучного інтелекту. Завдяки великим довгостроковим контрактам Apple краще захищена від коливань цін на ринку.

Хоча існують чутки про бюджетний MacBook за 599 доларів з 8 гігабайтами пам'яті, такий обсяг може стати критично малим для майбутніх оновлень системи і можливостей роботи з функціями Apple Intelligence.

Найскладніша ситуація чекає на власників ноутбуків з Windows 11. Для пристроїв категорії Copilot+ PC офіційно встановлено мінімум у 16 гігабайтів, тому преміальний сегмент залишиться з великим обсягом пам'яті, а отже сильно здорожчає.

У середньому ж ціновому сегменті очікується наплив моделей з 8 гігабайтами. Для базових завдань на кшталт перегляду вебсторінок цього вистачить, але для багатозадачності чи ігор у 2026 році такий обсяг виглядатиме дуже обмеженим.

Як компроміс виробники можуть частіше використовувати конфігурації з 12 гігабайтами пам'яті або залишати вільні слоти для самостійного апґрейду. Це важливо, оскільки в багатьох сучасних пристроях пам'ять розпаяна на материнській платі, що робить неможливим її заміну чи доповнення в майбутньому.

Як довго триватиме криза?

Очікується, що криза на ринку компонентів триватиме протягом усього 2026 року, а стабілізація настане лише у 2027 – 2028 роках. Тим часом уже з'являють повідомлення, що нові компанії хочуть вийти на ринок RAM, щоб стримати дефіцит і зростання цін. Серед таких виробників, наприклад, є компанія ASUS.