Blue Ghost зробив красиве фото світанку на Місяці

Посадковий модуль Blue Ghost, створений компанією Firefly Aerospace, зробив вражаюче фото сходу Сонця на Місяці під час початку свого робочого дня. Апарат уже розпочав виконання місії, а незабаром очікується посадка ще двох місячних модулів, запущених на тій самій ракеті.

Blue Ghost успішно сів на поверхню Місяця у неділю, 2 березня, неподалік від Mons Latreille, одинокого піку в басейні Mare Crisium, розташованого у північно-східному регіоні видимого боку Місяця, нагадує 24 Канал.

До теми Blue Ghost передав фото Землі з поверхні Місяця

Апарат вже почав свою роботу: зробив деталізовані знімки навколишньої місцевості та Землі, яку можна побачити з поверхні супутника.

3 березня компанія Firefly Aerospace опублікувала у соцмережі X новий знімок, на якому яскрава зоря контрастує з темними кратерами нерівної місячної поверхні.

Прокидайся та сяй! Посадковий модуль Firefly Blue Ghost зафіксував свій перший схід Сонця на Місяці, ознаменувавши початок місячного дня та роботи на поверхні в своєму новому домі,

– йдеться у повідомленні.

Наукові прилади NASA, встановлені на апараті, вже почали працювати. Деякі з них залишаться активними протягом наступних двох тижнів, аж до настання місячної ночі, яка завершить місію, оскільки модуль працює на сонячній енергії.

Обладнання призначене для вивчення складу Місяця, його геології, теплового потоку та космічної погоди. Також Blue Ghost випробує технологію буріння, а його камера зафіксує місячний пил, що здіймається у променях заходу Сонця.

Кілька слів про Blue Ghost та майбутні місії

Blue Ghost було запущено у космос 15 січня за допомогою ракети SpaceX Falcon 9, а через 46 днів він успішно здійснив посадку. Апарат є частиною програми Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках якої NASA співпрацює з приватними компаніями для доставки наукового та технологічного обладнання на Місяць.

У березні 2023 року NASA уклало з Firefly Aerospace контракт на суму 112 мільйонів доларів на місію Blue Ghost Mission 2, яка нестиме додаткове наукове навантаження для підтримки дослідження Місяця та пошуку ресурсів.

Успіх місії Blue Ghost Mission 1 проклав шлях для майбутніх місій, включаючи потенційну співпрацю з іншими комерційними партнерами в рамках програми NASA Artemis, спрямованої на встановлення сталої людської присутності на Місяці.

Місія Blue Ghost Mission 2, запуск якої запланований на 2026 рік, досліджуватиме дальній бік Місяця в рамках програми NASA CLPS.

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Інші місячні зонди, які готуються до висадки

Тим часом у місячну орбіту вийшов ще один учасник програми CLPS – апарат Athena IM-2 від Intuitive Machines. 6 березня оператори місії спробують посадити його поблизу Південного полюса Місяця.

Крім того, на цій же ракеті було запущено посадковий модуль Resilience від Tokyo ispace, який рухається за довшою траєкторією та має приземлитися у кінці травня або на початку червня.