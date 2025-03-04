Blue Ghost успешно сел на поверхность Луны в воскресенье, 2 марта, неподалеку от Mons Latreille, одинокого пика в бассейне Mare Crisium, расположенного в северо-восточном регионе видимой стороны Луны, напоминает 24 Канал.

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Аппарат уже начал свою работу: сделал детализированные снимки окружающей местности и Земли, которую можно увидеть с поверхности спутника.

3 марта компания Firefly Aerospace опубликовала в соцсети X новый снимок, на котором яркая звезда контрастирует с темными кратерами неровной лунной поверхности.

Просыпайся и сияй! Посадочный модуль Firefly Blue Ghost зафиксировал свой первый восход Солнца на Луне, ознаменовав начало лунного дня и работы на поверхности в своем новом доме,

– говорится в сообщении.

Научные приборы NASA, установленные на аппарате, уже начали работать. Некоторые из них останутся активными в течение следующих двух недель, вплоть до наступления лунной ночи, которая завершит миссию, поскольку модуль работает на солнечной энергии.

Оборудование предназначено для изучения состава Луны, его геологии, теплового потока и космической погоды. Также Blue Ghost испытает технологию бурения, а его камера зафиксирует лунную пыль, что поднимается в лучах заката Солнца.

Несколько слов о Blue Ghost и будущих миссиях

Blue Ghost был запущен в космос 15 января с помощью ракеты SpaceX Falcon 9, а через 46 дней успешно совершил посадку. Аппарат является частью программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках которой NASA сотрудничает с частными компаниями для доставки научного и технологического оборудования на Луну.

В марте 2023 года NASA заключило с Firefly Aerospace контракт на сумму 112 миллионов долларов на миссию Blue Ghost Mission 2, которая будет нести дополнительную научную нагрузку для поддержки исследования Луны и поиска ресурсов.

Успех миссии Blue Ghost Mission 1 проложил путь для будущих миссий, включая потенциальное сотрудничество с другими коммерческими партнерами в рамках программы NASA Artemis, направленной на установление постоянного человеческого присутствия на Луне.

Миссия Blue Ghost Mission 2, запуск которой запланирован на 2026 год, будет исследовать дальнюю сторону Луны в рамках программы NASA CLPS.

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Другие лунные зонды, которые готовятся к высадке

Тем временем в лунную орбиту вышел еще один участник программы CLPS – аппарат Athena IM-2 от Intuitive Machines. 6 марта операторы миссии попытаются посадить его вблизи Южного полюса Луны.

Кроме того, на этой же ракете был запущен посадочный модуль Resilience от Tokyo ispace, который движется по более длинной траектории и должен приземлиться в конце мая или в начале июня.