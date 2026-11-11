Grok випадково відкрив доступ до внутрішніх даних SpaceXSI та тисяч користувачів

У сервісі Grok Build виявили вразливість, через яку сторонні могли отримувати доступ до конфіденційних документів тисяч користувачів і компаній. Серед постраждалих опинилася SpaceXSI, а також організації зі списку Fortune 500.

Проблему в інструменті Grok Build, призначеному для створення застосунків за допомогою штучного інтелекту, виявила команда дослідників компанії Claroc, яка спеціалізується на кібербезпеці. Про це пише Engadget.

Як Grok Build відкривав доступ до конфіденційних даних

За словами дослідників, помилка полягала в тому, як Grok Build формував посилання на створені застосунки. Сервіс використовував випадкові комбінації з чотирьох слів, які мали ускладнити вгадування адрес. Однак ці комбінації розміщувалися перед доменом, а не після нього.

Через таку структуру посилання могли потрапляти до баз пасивного DNS. Це спеціалізовані системи, які збирають і зберігають інформацію про доменні імена та пов'язані з ними адреси. Частина таких баз доступна для пошуку, тому посилання на приватні застосунки могли виявляти сторонні люди, навіть якщо власники не поширювали їх публічно.

Дослідники назвали такі ресурси GhostShares – застосунки, які формально не є загальнодоступними, але фактично можуть відкриватися будь-кому, хто отримав відповідне посилання.

Серед виявлених матеріалів були внутрішні документи SpaceXSI. Зокрема, дослідники знайшли план адаптації нових співробітників, карту продажів із 594 стратегічними клієнтами, вісім рекламних пропозицій для соціальної мережі X, чотири активні рекламні кабінети та дві копії внутрішнього документа X із правилами безпеки бренду.

Витік не обмежувався SpaceXSI. За інформацією Claroc, доступними через подібні посилання виявилися матеріали лікарняної мережі, пожежної служби та інших організацій. Серед постраждалих компаній були шість представників списку Fortune 500, а 26 організацій мали понад 1000 працівників.

Лише один із виявлених застосунків вимагав введення пароля. За оцінкою Claroc, приблизно 2% знайдених матеріалів містили інформацію, витік якої дослідники класифікували як серйозний або критичний.

Як SpaceXSI відреагувала на вразливість

Claroc повідомила SpaceXSI та інші організації про виявлену проблему. Частина компаній оперативно обмежила доступ до відкритих матеріалів. За твердженням дослідників, SpaceXSI спочатку не відреагувала на повідомлення. Ситуація змінилася після того, як Claroc згадала Ілона Маска та іншого представника компанії у дописі в соціальній мережі X.

Після цього SpaceXSI закрила доступ до 24 власних застосунків, посилання на які могли бути виявлені сторонніми. Водночас Claroc заявила, що аналогічних заходів не було вжито щодо застосунків інших користувачів і організацій, які також могли залишитися відкритими.

Дослідники наголосили, що проблема виникла не через безпосередній злам облікових записів, а через особливості генерації та обробки посилань у Grok Build. Цей випадок демонструє, що навіть складні випадкові адреси не гарантують конфіденційності, якщо механізм їх створення дозволяє виявляти посилання через зовнішні DNS-системи.