Grok случайно открыл доступ к внутренним данным SpaceXSI и тысяч пользователей

Проблему в инструменте Grok Build, предназначенном для создания приложений с помощью искусственного интеллекта, обнаружила команда исследователей компании Claroc, специализирующейся на кибербезопасности. Об этом пишет Engadget.

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Как Grok Build открывал доступ к конфиденциальным данным

По словам исследователей, ошибка заключалась в том, как Grok Build формировал ссылки на созданные приложения. Сервис использовал случайные комбинации из четырех слов, которые должны были затруднить угадывание адресов. Однако эти комбинации размещались перед доменом, а не после него.

Из-за такой структуры ссылки могли попадать в базы пассивного DNS. Это специализированные системы, которые собирают и хранят информацию о доменных именах и связанных с ними адресах. Часть таких баз доступна для поиска, поэтому ссылки на частные приложения могли обнаруживать посторонние люди, даже если владельцы не распространяли их публично.

Исследователи назвали такие ресурсы GhostShares – приложения, которые формально не являются общедоступными, но фактически могут открываться любому, кто получил соответствующую ссылку.

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Среди обнаруженных материалов были внутренние документы SpaceXSI. В частности, исследователи обнаружили план адаптации новых сотрудников, карту продаж с 594 стратегическими клиентами, восемь рекламных предложений для социальной сети X, четыре активных рекламных кабинета и две копии внутреннего документа X с правилами безопасности бренда.

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Утечка не ограничивалась SpaceXSI. По информации Claroc, доступными через подобные ссылки оказались материалы больничной сети, пожарной службы и других организаций. Среди пострадавших компаний были шесть представителей списка Fortune 500, а 26 организаций насчитывали более 1000 сотрудников.

Лишь одно из обнаруженных приложений требовало ввода пароля. По оценке Claroc, примерно 2% найденных материалов содержали информацию, утечку которой исследователи классифицировали как серьезную или критическую.

Как SpaceXSI отреагировала на уязвимость

Claroc сообщила SpaceXSI и другим организациям об обнаруженной проблеме. Часть компаний оперативно ограничила доступ к открытым материалам. По утверждению исследователей, SpaceXSI сначала не отреагировала на сообщение. Ситуация изменилась после того, как Claroc упомянула Илона Маска и другого представителя компании в посте в социальной сети X.

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После этого SpaceXSI закрыла доступ к 24 собственным приложениям, ссылки на которые могли быть обнаружены посторонними. В то же время Claroc заявила, что аналогичные меры не были приняты в отношении приложений других пользователей и организаций, которые также могли остаться открытыми.

Исследователи подчеркнули, что проблема возникла не из-за непосредственного взлома учетных записей, а из-за особенностей генерации и обработки ссылок в Grok Build. Этот случай демонстрирует, что даже сложные случайные адреса не гарантируют конфиденциальности, если механизм их создания позволяет обнаруживать ссылки через внешние DNS-системы.