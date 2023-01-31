Виверження вулкана Тонга знищило унікальні, ніколи раніше не бачені форми життя

Нове дослідження показало, що найбільше в XXI столітті виверження вулкана повністю знищило унікальні форми життя, якими ряснів острів, що вийшов з океану в 2015 році в результаті виверження того ж вулкана.

Острів Хунга Тонга-Хунга Хаапай вийшов з-під води Тихого океану через вулканічну активність у 2014 та 2015 роках і дав ученим рідкісну можливість вивчати, як розвивається життя на нових масивах суші. Однак тривало це не довго: його коротке семирічне існування завершилось руйнівним виверженням Тонга у 2022 році.

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Унікальний острів

Невеликий острів Хунга Тонга-Хунга Хаапаї, названий на честь двох сусідніх островів, почав формуватися під водою в грудні 2014 року після виверження вулкана. Він мав усього 1,9 квадратного кілометра. Свого часу вчені були здивовані тим, що знайшли на новоствореному острові. Замість сімейств бактерій, які, як вони очікували, першими колонізують суходіл, виявили дивну групу мікробів, яка, ймовірно, прийшла з глибин Землі.

Ми побачили не те що очікували. Ми думали, що побачимо організми, які зустрічаються під час відступу льодовика, або ціанобактерії, характерні для ранніх колонізаторів. Але замість цього знайшли унікальну групу бактерій, які метаболізують сірку й атмосферні гази,

– каже Нік Драгон, провідний автор дослідження і докторант кафедри екології та еволюційної біології Університету Колорадо.

Щоб з'ясувати, які саме мікроби заселили новий острів, дослідники зібрали 32 зразки ґрунту з різних поверхонь – від межі моря до вершини кратера острова заввишки 120 метрів. Зазвичай вчені очікують, що нові острови будуть заселені бактеріями, знайденими в океані або в пташиному посліді. Але найпоширенішими бактеріями навколо конуса вулкана були ті, що харчувалися сіркою та сірководнем. Вони, можливо, дрейфували на поверхню острова через підземні вулканічні мережі. Зі 100 бактерій, отриманих за допомогою секвенування, 40 відсотків дослідники не змогли віднести до жодної відомої родини бактерій.

Вимирання

Зрештою, вулкан, який породив острів, став і його руйнівником. 15 січня 2022 року вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапаї знову вивергнувся, вибухнувши з силою, більшою за 100 одночасних бомб, скинутих на Хіросіму, і відправивши стовп попелу, пару та уламки острова далеко в атмосферу.

Виверження поклало край дослідженням острова, але короткочасна поява суходолу дала план для майбутніх досліджень. Тепер учені кажуть, що мають багато даних про те, що відбувається під час утворення нових островів і збираються за першої ж нагоди досліджувати аналогічні утворення, хоча вони, на жаль, трапляються вкрай рідко.