Майже 50 моделей смартфонів більше не зможуть працювати з WhatsApp цього тижня

Покоління смартфонів змінюються досить швидко, однак у деяких користувачів старі моделі затримуються на довгі роки. Саме для таких консерваторів і буде розчаруванням новина про те, що WhatsApp перестане працювати на 49 моделях телефонів.

Якщо ваші батьки або інші члени сім'ї користуються месенджером WhatsApp на смартфоні 10-річної давності, то саме зараз найкращий час покласти їм під ялинку новенький ґаджет.

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Які смартфони втратять WhatsApp

Починаючи з 31 грудня 2022 року WhatsApp перестане працювати на 49 моделях смартфонів, серед яких:

iPhone 5, iPhone 5c .

. Сім смартфонів Samsung , які були випущені в 2011, 2012 і 2013 роках: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2,

, які були випущені в 2011, 2012 і 2013 роках: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Всі інші смартфони на Android 4.3 або старішій версії ОС. Це пристрої HTC, Huawei, Lenovo, LG, Sony та інших компаній.

Для подальшої роботи WhatsApp необхідний девайс як мінімум з iOS 12 або Android 5.0 (Lollipop). Однак, звісно ж, краще обирати ґаджети з якомога новішою версією операційної системи – так ви зможете користуватися актуальними версіями додатків ще багато років.

Зазначимо, що перехід на інший популярний месенджер, наприклад, Telegram або Viber, у цій ситуації не допоможе, оскільки ці додатки також несумісні з iOS 10 і Android 4.3. Єдиний вихід із цієї проблеми – придбання нового пристрою.

Нагадаємо, нещодавно у месенджер WhatsApp додали вельми корисну функцію, що застрахує вас від випадкового видалення повідомлень. Наприклад, якщо ви натиснули кнопку "Видалити для мене" замість опції "Видалити для всіх", нововведення дозволить вам протягом 5 секунд скасувати дію та повернути повідомлення, щоб потім зробити все правильно. Функція Accidental Delete почала тестуватись у серпні 2022 року серед невеликої кількості користувачів, що беруть участь у бета-програмі. Зараз вона поступово стає доступною для всіх користувачів WhatsApp. Цікаво, що можливості скасувати видалення "Для всіх" WhatsApp не надає.