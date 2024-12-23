WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів з 1 січня

Meta, материнська компанія WhatsApp, оголосила, що з 1 січня 2025 року месенджер більше не підтримуватиме смартфони під управлінням Android KitKat і більш ранніх версій платформи.

Припинення підтримки вплине на кілька популярних моделей смартфонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на GSMArena.

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Наприклад, серед популярних моделей смартфонів WhatsApp перестане підтримуватися на таких моделях:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1-го покоління), Razr HD, Moto E (2014)

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Чому Meta припиняє підтримку старих ОС

За даними STATISTA станом на 2024 рік частка застарілої операційної системи Android KitKat складає 0,5% серед усіх смартфонів Android. Це приблизно

За словами команди розробників, старі пристрої часто не мають критичних оновлень безпеки або апаратного забезпечення, необхідного для підтримки новітніх функцій застосунку.

Що робити користувачам таких смартфонів?

Власникам постраждалих пристроїв рекомендується створити резервну копію даних WhatsApp, включаючи історію чатів та медіафайли, і перенести їх на новий пристрій до дати відключення. Після 1 січня 2025 року застосунок перестане працювати на цих смартфонах, і користувачі втратять доступ до своїх даних.

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Компанія Meta також оголосила, що з 5 травня 2025 року WhatsApp припинить підтримку iPhone з версіями iOS, старшими за 15.1.