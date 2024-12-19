Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg, ідея сервісу підписки була у тому, щоб зробити придбання iPhone схожим на підписку на застосунки чи сервіси з регулярними платежами.

А тим часом Apple скорочує присутність своїх сервісів у Росії

Як би це працювало?

Замість того, щоб платити за пристрій загальну суму або оформлювати розстрочку, користувачі мали платити місячний платіж, звязаний зі станом акаунту Apple ID. Це дало б змогу власникам замінювати старі iPhone на нові моделі кожний рік.

В рамках тестування підписка на iPhone була доступна співробітникам фінансового підрозділу Apple Pay, а також фахівцям, які працюють з App Store та інтернет-магазином компанії. Подібно до нині закритого сервісу розстрочки Apple Pay Later, підписка на пристрій використовувала б власну фінансову інфраструктуру Apple і покладалася б на кредит, наданий самою компанією.

Замість цього, Apple прийняла рішення дотримуватися класичної моделі. Водночас компанія запропоновувала інші можливості розстрочки на придбання iPhone, серед яких програма iPhone Upgrade Program та розстрочка через Apple Card Monthly Installments.