Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела всередині компанії, користувачі з Росії більше не матимуть доступу до нових фільмів та серіалів на платформі Apple TV+, інформує 24 Канал.

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У майбутньому для цих акаунтів залишаться доступними лише трейлери нових проєктів. Схожі обмеження стосуються і сервісу Apple Fitness+. Якщо раніше російські користувачі не мали доступу до тренувань із музичним супроводом (через обмеження в Apple Music), то тепер нові тренування взагалі не будуть доступні.

Чи залишиться доступ до інших сервісів?

На цей момент повний список змін у політиці Apple щодо Росії невідомий. Водночас джерела стверджують, що компанія не планує повністю позбавляти російських користувачів доступу до своїх послуг. Зокрема, передбачається, що залишиться можливість поповнювати баланс Apple ID, купувати додатки та підписки через App Store.

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Apple вже не вперше скорочує присутність своїх послуг у Росії. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія припинила продаж своєї техніки у РФ та обмежила роботу кількох сервісів. Нові обмеження можуть бути частиною ширшої стратегії тиску на російський ринок.