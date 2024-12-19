Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники внутри компании, пользователи из России больше не будут иметь доступа к новым фильмам и сериалам на платформе Apple TV+, информирует 24 Канал.

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В будущем для этих аккаунтов останутся доступными только трейлеры новых проектов. Похожие ограничения касаются и сервиса Apple Fitness+. Если раньше российские пользователи не имели доступа к тренировкам с музыкальным сопровождением (из-за ограничений в Apple Music), то теперь новые тренировки вообще не будут доступны.

Останется ли доступ к другим сервисам?

На данный момент полный список изменений в политике Apple в отношении России неизвестен. В то же время источники утверждают, что компания не планирует полностью лишать российских пользователей доступа к своим услугам. В частности, предполагается, что останется возможность пополнять баланс Apple ID, покупать приложения и подписки через App Store.

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Apple уже не впервые сокращает присутствие своих услуг в России. С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания прекратила продажу своей техники в РФ и ограничила работу нескольких сервисов. Новые ограничения могут быть частью более широкой стратегии давления на российский рынок.