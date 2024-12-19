Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, идея сервиса подписки была в том, чтобы сделать приобретение iPhone похожим на подписку на приложения или сервисы с регулярными платежами.

А тем временем Apple сокращает присутствие своих сервисов в России

Как бы это работало?

Вместо того, чтобы платить за устройство общую сумму или оформлять рассрочку, пользователи должны были бы платить месячный платеж, связанный с состоянием аккаунта Apple ID. Это позволило бы владельцам заменять старые iPhone на новые модели каждый год.

В рамках тестирования подписка на iPhone была доступна сотрудникам финансового подразделения Apple Pay, а также специалистам, которые работают с App Store и интернет-магазином компании. Подобно ныне закрытому сервису рассрочки Apple Pay Later, подписка на устройство использовала бы собственную финансовую инфраструктуру Apple и полагалась бы на кредит, предоставленный самой компанией.

Вместо этого, Apple приняла решение придерживаться классической модели. В то же время компания предлагала другие возможности рассрочки на приобретение iPhone, среди которых программа iPhone Upgrade Program и рассрочка через Apple Card Monthly Installments.