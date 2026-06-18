Навіть скриншот не врятує: WhatsApp тестує новий рівень захисту повідомлень

Месенджери дедалі активніше змагаються за приватність користувачів. Тепер до перегонів долучається й WhatsApp, який готує функцію, що давно стала стандартом у багатьох конкурентів.

У популярному месенджері WhatsApp з'явиться функція надсилання текстів, що самознищуються. Про це повідомляє видання WABetainfo.

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Як працюватимуть одноразові повідомлення?

Функція "одноразових повідомлень" (View Once) видаляє вміст одразу після першого відкриття отримувачем. Дані автоматично зникають із серверів та пристроїв без можливості їхнього відновлення.

Щоб надіслати такий текст, користувачеві потрібно затиснути кнопку "Надіслати" після написання повідомлення в полі чату, після чого з'явиться відповідна опція.

Нова функція працюватиме в індивідуальних та групових чатах. Проте розробники не планують додавати її в канали WhatsApp, оскільки там формат ефемерних повідомлень є невідповідним.

Окрім цього, у бета-версії месенджера помітили ще одне оновлення – зникнення повідомлень за таймером зворотного відліку. Він починає діяти лише після того, як отримувач фактично прочитав повідомлення.

Максимальний захист від копіювання

Розробники з Meta подбали про безпеку конфіденційних листувань. Одноразові повідомлення неможливо скопіювати, переслати іншим користувачам чи поширити в будь-який інший спосіб. Більше того, WhatsApp блокуватиме спроби зробити скриншот або записати відео з екрана смартфона.

Раніше користувачам WhatsApp доводилося використовувати незручні обхідні шляхи: вони друкували текст, робили його скриншот і надсилали як зображення з режимом одноразового перегляду. Тепер ця потреба зникне.

Тим часом більшість популярних конкурентів уже давно пропонують аналогічну функцію. Серед них – Messenger, Instagram, Snapchat та Telegram. У деяких із цих сервісів повідомлення можуть зникати після прочитання або навіть через визначений час після відкриття.

Коли функція стане доступною?

Наразі WhatsApp тестує новий режим лише серед учасників бета-програми TestFlight для iOS та в бета-версії для Android. Компанія поки не назвала дату повноцінного запуску для всіх користувачів.

Втім, поява функції в TestFlight зазвичай свідчить про те, що розробка вже перебуває на фінальній стадії. Тому глобальний реліз може відбутися найближчими місяцями, якщо під час тестування не виявлять серйозних проблем.

Нововведення стане ще одним кроком WhatsApp у напрямку посилення приватності. За останні роки сервіс активно розвиває наскрізне шифрування, тимчасові повідомлення та інші інструменти захисту листування, намагаючись конкурувати з месенджерами, які традиційно роблять ставку на конфіденційність.

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