В популярном мессенджере WhatsApp появится функция отправки самоуничтожающихся сообщений. Об этом сообщает издание WABetainfo.

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Как будут работать одноразовые сообщения?

Функция "одноразовых сообщений" (View Once) удаляет содержимое сразу после первого просмотра получателем. Данные автоматически исчезают с серверов и устройств без возможности их восстановления.

Чтобы отправить такое сообщение, пользователю нужно удерживать кнопку "Отправить" после написания текста в поле чата, после чего появится соответствующая опция.

Новая функция будет работать в индивидуальных и групповых чатах. Однако разработчики не планируют добавлять её в каналы WhatsApp, поскольку там формат эфемерных сообщений нецелесообразен.

Кроме того, в бета-версии мессенджера заметили ещё одно обновление — исчезновение сообщений по таймеру обратного отсчёта. Он начинает действовать только после того, как получатель фактически прочитал сообщение.

Максимальная защита от копирования

Разработчики из Meta позаботились о безопасности конфиденциальной переписки. Одноразовые сообщения невозможно скопировать, переслать другим пользователям или распространить каким-либо иным способом. Более того, WhatsApp будет блокировать попытки сделать скриншот или записать видео с экрана смартфона.

Раньше пользователям WhatsApp приходилось прибегать к неудобным обходным путям: они печатали текст, делали его скриншот и отправляли в виде изображения с режимом одноразового просмотра. Теперь в этом больше нет необходимости.

Между тем большинство популярных конкурентов уже давно предлагают аналогичную функцию. Среди них — Messenger, Instagram, Snapchat и Telegram. В некоторых из этих сервисов сообщения могут исчезать после прочтения или даже через определённое время после открытия.

Когда функция станет доступна?

В настоящее время WhatsApp тестирует новый режим только среди участников бета-программы TestFlight для iOS и в бета-версии для Android. Компания пока не назвала дату полноценного запуска для всех пользователей.

Впрочем, появление функции в TestFlight обычно свидетельствует о том, что разработка уже находится на финальной стадии. Поэтому глобальный релиз может состояться в ближайшие месяцы, если в ходе тестирования не выявятся серьезные проблемы.

Нововведение станет ещё одним шагом WhatsApp в направлении усиления конфиденциальности. За последние годы сервис активно развивает сквозное шифрование, временные сообщения и другие инструменты защиты переписки, пытаясь конкурировать с мессенджерами, которые традиционно делают ставку на конфиденциальность.

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Обратите внимание! В скором времени мессенджер обновит требования к операционным системам: