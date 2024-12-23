WhatsApp можуть заблокувати у Росії вже у 2025 році

Цікавий факт: хоча російські суди й визнали компанію Meta екстремістською і заблокували її головні соцмережі, месенджеру WhatsApp вдалося уникнути тієї ж долі. Імовірно, це тому, що до певного часу сервіс не пропонував жодного публічного способу ділитися інформацією. Оскільки тепер там є загальнодоступні канали, де можна читати закордонні новини, російська диктатура звернула на нього увагу.

Що відбувається

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, "Роскомнадзор" нещодавно вніс сервіс до реєстру організаторів поширення інформації, що зобов'язує його зберігати дані користувачів і надавати їх за запитом російських спецслужб. Однак WhatsApp не поспішає це робити, тож це означає, що він, імовірно, буде заблокований вже у наступному році, пише 24 Канал.

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Згідно з джерелами, сервіс неодноразово штрафували за відмову локалізувати дані російських користувачів (тобто зберігати їх на місцевих серверах з доступом до них у спецслужб та регуляторів), а також за недотримання законодавства. У 2021 і 2022 роках WhatsApp отримав штрафи в розмірі 4 і 18 мільйонів рублів. З початку 2025 року вимоги до месенджера посилилися, що робить його становище в Росії вкрай нестійким.

Як вважають деякі видання, імовірність блокування WhatsApp "вкрай висока". І це насправді так, оскільки месенджер використовує в діалогах наскрізне шифрування й фізично не може надати будь-які ключі для читання листувань. Ці ключі знаходяться виключно на пристроях самих користувачів і не потрапляють на сервери компанії. Однак вона має можливість збирати інші статистичні дані, такі як геолокація, номери телефонів, період активності, IP-адреси та інше. Але чи передасть вона їх? Ймовірно, ні.

У російській Держдумі нещодавно звинуватили WhatsApp у тому, що ним користуються "екстремістські групи", а також "проводиться вербування". Але поряд із цим пропонують "дочекатися інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, оскільки у нього зовсім інший підхід".

Таким чином імовірність блокування WhatsApp зросте після 20 січня 2025 року.