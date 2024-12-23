Что происходит

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, "Роскомнадзор" недавно внес сервис в реестр организаторов распространения информации, что обязывает его хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу российских спецслужб. Однако WhatsApp не спешит это делать, поэтому это означает, что он, вероятно, будет заблокирован уже в следующем году, пишет 24 Канал.

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Согласно источникам, сервис неоднократно штрафовали за отказ локализовать данные российских пользователей (то есть хранить их на местных серверах с доступом к ним у спецслужб и регуляторов), а также за несоблюдение законодательства. В 2021 и 2022 годах WhatsApp получил штрафы в размере 4 и 18 миллионов рублей. С начала 2025 года требования к мессенджеру ужесточились, что делает его положение в России крайне неустойчивым.

Как считают некоторые издания, вероятность блокировки WhatsApp "крайне высока". И это на самом деле так, поскольку мессенджер использует в диалогах сквозное шифрование и физически не может предоставить какие-либо ключи для чтения переписок. Эти ключи находятся исключительно на устройствах самих пользователей и не попадают на серверы компании. Однако она имеет возможность собирать другие статистические данные, такие как геолокация, номера телефонов, период активности, IP-адреса и прочее. Но передаст ли она их? Вероятно, нет.

В российской Госдуме недавно обвинили WhatsApp в том, что им пользуются "экстремистские группы", а также "проводится вербовка". Но наряду с этим предлагают "дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поскольку у него совсем другой подход".

Таким образом вероятность блокировки WhatsApp возрастет после 20 января 2025 года.