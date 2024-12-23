Що відбувається

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, "Роскомнадзор" нещодавно вніс сервіс до реєстру організаторів поширення інформації, що зобов'язує його зберігати дані користувачів і надавати їх за запитом російських спецслужб. Однак WhatsApp не поспішає це робити, тож це означає, що він, імовірно, буде заблокований вже у наступному році, пише 24 Канал.

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Згідно з джерелами, сервіс неодноразово штрафували за відмову локалізувати дані російських користувачів (тобто зберігати їх на місцевих серверах з доступом до них у спецслужб та регуляторів), а також за недотримання законодавства. У 2021 і 2022 роках WhatsApp отримав штрафи в розмірі 4 і 18 мільйонів рублів. З початку 2025 року вимоги до месенджера посилилися, що робить його становище в Росії вкрай нестійким.

Як вважають деякі видання, імовірність блокування WhatsApp "вкрай висока". І це насправді так, оскільки месенджер використовує в діалогах наскрізне шифрування й фізично не може надати будь-які ключі для читання листувань. Ці ключі знаходяться виключно на пристроях самих користувачів і не потрапляють на сервери компанії. Однак вона має можливість збирати інші статистичні дані, такі як геолокація, номери телефонів, період активності, IP-адреси та інше. Але чи передасть вона їх? Ймовірно, ні.

У російській Держдумі нещодавно звинуватили WhatsApp у тому, що ним користуються "екстремістські групи", а також "проводиться вербування". Але поряд із цим пропонують "дочекатися інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, оскільки у нього зовсім інший підхід".

Таким чином імовірність блокування WhatsApp зросте після 20 січня 2025 року.