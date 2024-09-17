Програми на Windows 11 працюватимуть на 50% завдяки новій технології

Microsoft обіцяє, що застосунки для операційної системи Windows 11 з використанням Windows App SDK, незабаром будуть швидше завантажуватися. Крім того, вони тепер використовуватимуть менше пам'ять завдяки впровадженню технології компіляції Native AOT (Ahead-Of-Time).

За словами компанії, це оновлення обіцяє значне поліпшення продуктивності: попередні тести показали до 50% скорочення часу запуску додатків і восьмикратне зменшення розміру інсталяційних пакетів, повідомляє Windows Latest.

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Пакет Windows App SDK, який дозволяє розробникам створювати сучасні застосунки для Windows, використовуючи як інтерфейси Win32 API, так і фреймворки Universal Windows Platform (UWP), в минулому стикався з проблемами продуктивності.

Наприклад такі програми, як Phone Link, що з'єднує пристрої Android або iPhone з Windows 11, страждають від уповільненого запуску, особливо після перезавантаження системи.

Крім повільного запуску, деякі користувачі відзначають, що ці програми іноді не реагують на запити через високе використання пам'яті браузера Microsoft Edge.

Попри ці проблеми, Microsoft працює над рішеннями для оптимізації продуктивності застосунків. З появою підтримки Native AOT 6 вересня розробники можуть інтегрувати цю технологію у свої програми, що призведе до пришвидшення запуску та зменшення споживання пам'яті.

Ця технологія, по суті, компілює код заздалегідь, дозволяючи додаткам працювати більш ефективно, усуваючи необхідність компіляції під час виконання програми.

Попередні результати є багатообіцяючими: тести показали значний приріст швидкості та зменшення розміру інсталяційних пакетів додатків. Видалення жорстко закодованого Edge WebView2 SDK на користь рішення на основі NuGet також сприяє зменшенню розміру пакунків.

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Як це вплине на користувачів

Хоча ці покращення не призведуть до негайних змін для всіх користувачів, оскільки розробникам потрібно буде оновити свої застосунки, щоб скористатися перевагами Native AOT, Microsoft оптимістично налаштована щодо підвищення продуктивності. Після впровадження оновлення користувачі можуть розраховувати на більш плавну та швидку роботу програм із меншим споживанням пам'яті.