Останнє оновлення Windows 11 "видалило інтернет" для деяких користувачів – що відбувається

Користувачі Windows 11 скаржаться на новий збій, який почав проявлятися після оновлення системи. У деяких випадках комп'ютер втрачає можливість підключатися до інтернету через Ethernet, через що власники ПК без Wi-Fi отримують серйозні проблеми.

Причиною може бути очищення системної теки, що відповідає за мережеву автентифікацію. Виправлення поки що виглядає досить нетипово, пояснює NeoWin.

Чому після оновлення Windows 11 може зникнути інтернет?

Один із користувачів поскаржився на Reddit, що після оновлення системи його комп'ютер фактично залишився без дротового інтернету. За його словами, система перейшла з версії Windows 11 23H2 на 25H2, після чого з теки Dot3Svc зникли всі файли.

Чому це проблема?

Ця тека містить політики та налаштування, необхідні для роботи NAC (Network Access Control). Через їхнє видалення перестає працювати автентифікація 802.1X, яка використовується для підключення до мережі через Ethernet.

У результаті комп'ютер більше не може авторизуватися у мережі й фактично втрачає доступ до інтернету через кабель.

Сам сервіс Windows Wired Auto Config (dot3svc) – це системна служба Windows 10 та Windows 11, яка керує автентифікацією IEEE 802.1X для дротових підключень. Саме вона відповідає за правильну роботу мережі в корпоративних або захищених середовищах.

Це вже було

Постраждалий користувач зазначив, що проблема виникає не вперше. Спочатку вона з'являлася під час переходу з Windows 10 на Windows 11, але тепер трапляється і під час оновлення між щорічними версіями системи – наприклад, з 23H2 до 25H2.

За його словами, після оновлення папка dot3svc очищується, через що комп'ютер автоматично випадає з мережі. Повернути доступ до інтернету вдається лише після примусового оновлення групових політик.

Ситуація виглядає доволі іронічною: під час встановлення Windows 11 компанія Microsoft наполягає на наявності підключення до інтернету, але після завершення оновлення деякі користувачі можуть тимчасово його втратити.

Як розв'язати проблему з "вбитим інтернетом"?

В інтернеті можна знайти кілька обговорень цієї проблеми. При цьому Microsoft публічно не підтверджувала її на своєму офіційному Windows Health Dashboard.

Водночас користувачі Reddit припускають, що помилку могли виправити у щомісячних оновленнях Windows 11, випущених у листопаді та грудні 2024 року.

Поки ж єдиний відомий спосіб повернути дротовий інтернет виглядає так:

під'єднати комп'ютер до мережі через Wi-Fi;

запустити команду gpupdate , яка оновлює Group Policy;

, яка оновлює Group Policy; після цього політики відновлюються, і автентифікація 802.1X починає працювати знову.

Для цього вам знадобиться Командний рядок у Windows, або викликати його комбінацією клавіш Windows+R та ввести cmd.

Через Командний рядок (Command Prompt) Натисніть Пуск. У пошуку введіть cmd або Командний рядок. Клацніть правою кнопкою миші на Command Prompt. Оберіть Запустити від імені адміністратора. У вікні введіть команду gpupdate.

Фактично команда змушує систему заново застосувати мережеві політики, які були стерті під час оновлення.