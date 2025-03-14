Таємничий X-37B: загадковий космоплан NASA повернувся з орбіти після 434 днів

Космічний апарат X-37B, розроблений Міністерством оборони США, успішно повернувся на Землю після 434 днів на орбіті. Цей політ, сьомий за рахунком, відзначився проведенням експериментів з аерогальмуванням, що стало ключовим моментом місії. Посадка відбулася на базі космічних сил Ванденберг, що відрізняється від місць посадки попередніх місій.

Сьомий політ X-37B, який стартував 28 грудня 2023 року, став першим, що відбувся на ракеті SpaceX Falcon Heavy, повідомляє 24 Канал. Цей політ також відзначився переходом на високоеліптичну орбіту, що відкрило нові можливості для експериментів.

Читайте на сайті Астронавтам, які застрягли на МКС, знову змінили дату повернення, але, здається, востаннє

Одним із ключових аспектів місії стало проведення аерогальмування, що демонструє здатність апарату до маневрування та дослідження космічного простору.

Нові горизонти X-37B

Генерал Б. Ченс Сальцман, начальник космічних операцій Космічних сил США, наголосив, що аерогальмування демонструє нові можливості корабля та розширює межі космічних операцій.

Полковник Блейн Стюарт, директор програми X-37B, зазначив, що місія відкрила нову главу в історії програми, зокрема завдяки роботі в новому орбітальному режимі та випробуванням технологій спостереження за космічним простором.

Технологічні досягнення

Тим часом на Місяці перекинувся апарат Athena від Intuitive Machines . Це вже друга провалена місія компанії з висадки на супутник Землі.

Мішель Паркер, віцепрезидент Boeing з космічних місій, наголосила на важливості досягнень X-37B, які стали результатом відданості та інновацій команди. Кожна місія, за її словами, є можливістю для вдосконалення платформи та забезпечення її лідерства в космічних технологіях.

Еволюція місії X-37B

Перший політ (2010): 224 дні

Другий політ (2011-2012): 469 днів

Третій політ (2012-2014): 674 дні

Четвертий політ (2015-2017): 718 днів

П'ятий політ (2017-2019): 780 днів

Шостий політ (2020-2022): 908 днів

А тим часом Ілон Маск почав руйнувати NASA

Кожен попередній політ X-37B перевершував тривалість попереднього, але ця місія, хоч і була коротшою за попередню, показала нові можливості космічного апарату.