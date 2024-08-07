X подала до суду на рекламодавців, які відмовилися купувати у неї рекламу

Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, подала антимонопольний позов проти Глобального альянсу за відповідальні медіа (GARM) та Всесвітньої федерації рекламодавців (WFA). У позові мовиться про "систематичний незаконний бойкот" платформи цими організаціями та кількома їхніми членами, серед яких CVS Health, Mars, Orsted та Unilever.

Генеральний директор X Лінда Яккаріно оголосила про позов у відео на платформі X, повідомляє Техно 24. Вона наголосила, що GARM і WFA організували бойкот проти платформи.

А тим часом Ілон Маск закриває історичну штаб-квартиру X у Сан-Франциско та переводить співробітників

Позову передував липневий звіт Юридичного комітету Палати представників США під назвою "Шкода GARM", в якому зазначається про те, що великі корпорації, рекламні агентства та галузеві асоціації брали участь у скоординованих діях з демонетизації платформ, подкастів і новинних агентств, які вважаються небажаними для GARM та її членів.

У звіті попереджається, що така змова може зменшити різноманітність контенту і точок зору, доступних споживачам.

Детальніше про позов X

У позові стверджується, що GARM, коаліція великих рекламодавців, порушила антимонопольне законодавство, вступивши у змову з членами альянсу у 2022 році з метою відмовитися від розміщення реклами на платформі соціальних мереж.

Ця дія нібито призвела до недоотримання мільярдів доларів рекламних доходів від X після її придбання Ілоном Маском.

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GARM була створена Всесвітньою федерацією рекламодавців у 2019 році для боротьби з незаконним або шкідливим контентом на цифрових медіа-платформах та його монетизацією через рекламу. На сайті організації зазначено, що її місія полягає в тому, щоб допомогти індустрії вирішити ці проблеми.