Генеральный директор X Линда Яккарино объявила об иске в видео на платформе X, сообщает Техно 24. Она подчеркнула, что GARM и WFA организовали бойкот против платформы.

А тем временем Илон Маск закрывает историческую штаб-квартиру X в Сан-Франциско и переводит сотрудников

Иску предшествовал июльский отчет Юридического комитета Палаты представителей США под названием "Вред GARM", в котором отмечается о том, что крупные корпорации, рекламные агентства и отраслевые ассоциации участвовали в скоординированных действиях по демонетизации платформ, подкастов и новостных агентств, которые считаются нежелательными для GARM и ее членов.

В отчете предупреждается, что такой сговор может уменьшить разнообразие контента и точек зрения, доступных потребителям.

Подробнее об иске X

В иске утверждается, что GARM, коалиция крупных рекламодателей, нарушила антимонопольное законодательство, вступив в сговор с членами альянса в 2022 году с целью отказаться от размещения рекламы на платформе социальных сетей.

Это действие якобы привело к недополучению миллиардов долларов рекламных доходов от X после ее приобретения Илоном Маском.

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Справка! GARM была создана Всемирной федерацией рекламодателей в 2019 году для борьбы с незаконным или вредным контентом на цифровых медиа-платформах и его монетизацией через рекламу. На сайте организации указано, что ее миссия заключается в том, чтобы помочь индустрии решить эти проблемы.