xAI втратила двох співзасновників за 48 годин

Стартап Ілона Маска xAI за два дні залишили двоє співзасновників. Джиммі Ба оголосив про відхід слідом за Тоні Ву, а загалом компанію вже покинули шість із дванадцяти засновників.

Співзасновник xAI Джиммі Ба повідомив у вівторок, що залишає компанію Ілона Маска. У дописі на платформі X він написав, що настав час переглянути свої пріоритети. За його словами, 2026 рік буде божевільним і, ймовірно, найважливішим для майбутнього людства. Про це пише Business Insider.

Чому з xAI масово йдуть співзасновники?

Ба став другим співзасновником, який покинув xAI менш ніж за 48 годин. Напередодні ввечері про відставку оголосив Тоні Ву. За даними Business Insider, його обліковий запис у Slack було деактивовано незадовго до офіційного повідомлення.

Джиммі Ба безпосередньо підпорядковувався Маску та до кінця минулого року керував значною частиною операцій компанії. Згодом його обов'язки розподілили між двома іншими співзасновниками – Тоні Ву та Гуодуном Чжаном. Раніше Ба також очолював команду, яка координувала роботу понад тисячі AI-тренерів. У вересні цю роль передали Дієго Пасіні.

Як пише CNBC, перед звільненням Ву в компанії відбулася ще одна реструктуризація, внаслідок якої частину його повноважень передали Чжану.

Маск заснував xAI у 2023 році разом із ще 11 співзасновниками. Відтоді компанію залишили шестеро з них, п'ятеро – протягом останнього року.

Окрім роботи в xAI, Джиммі Ба є доцентом факультету комп'ютерних наук Університету Торонто. Він здобув ступінь PhD під керівництвом нобелівського лауреата Джеффрі Гінтона, якого часто називають батьком сучасного штучного інтелекту.

Ілон Маск позиціонував xAI як альтернативу, за його словами, надто woke-чатботам, зокрема ChatGPT від OpenAI. За останній рік компанія неодноразово опинялася в центрі скандалів. У липні вона представила цифрового аватара Ani з сексуалізованим образом, а чатбот Grok згодом публікував антисемітські висловлювання.

Нещодавно xAI зіткнулася з новою хвилею критики після того, як Grok почав створювати сексуальні зображення реальних людей без їхньої згоди у відповідь на запити користувачів X. Після суспільного резонансу компанія обмежила функції генерації зображень у Grok.

Минулого тижня Маск оголосив про плани об'єднати xAI зі своєю ракетною компанією SpaceX. За повідомленнями ЗМІ, SpaceX готується до IPO вже цього року, а її оцінка може сягнути 1,5 трильйона доларів.

На момент публікації Ба та xAI не відповіли на запит журналістів щодо коментарів.