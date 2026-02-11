Соучредитель xAI Джимми Ба сообщил во вторник, что покидает компанию Илона Маска. В заметке на платформе X он написал, что пришло время пересмотреть свои приоритеты. По его словам, 2026 год будет сумасшедшим и, вероятно, важнейшим для будущего человечества. Об этом пишет Business Insider.

Почему из xAI массово уходят соучредители?

Ба стал вторым соучредителем, который покинул xAI менее чем за 48 часов. Накануне вечером об отставке объявил Тони Ву. По данным Business Insider, его учетная запись в Slack была деактивирована незадолго до официального сообщения.

Джимми Ба непосредственно подчинялся Маску и до конца прошлого года руководил значительной частью операций компании. Впоследствии его обязанности распределили между двумя другими соучредителями – Тони Ву и Гуодуном Чжаном. Ранее Ба также возглавлял команду, которая координировала работу более тысячи AI-тренеров. В сентябре эту роль передали Диего Пасини.

Как пишет CNBC, перед увольнением Ву в компании произошла еще одна реструктуризация, в результате которой часть его полномочий передали Чжану.

Маск основал xAI в 2023 году вместе с еще 11 соучредителями. С тех пор компанию покинули шестеро из них, пятеро – в течение последнего года.

Кроме работы в xAI, Джимми Ба является доцентом факультета компьютерных наук Университета Торонто. Он получил степень PhD под руководством нобелевского лауреата Джеффри Гинтона, которого часто называют отцом современного искусственного интеллекта.

Илон Маск позиционировал xAI как альтернативу, по его словам, слишком woke-чатботам, в частности ChatGPT от OpenAI. За последний год компания неоднократно оказывалась в центре скандалов. В июле она представила цифрового аватара Ani с сексуализированным образом, а чатбот Grok впоследствии публиковал антисемитские высказывания.

Недавно xAI столкнулась с новой волной критики после того, как Grok начал создавать сексуальные изображения реальных людей без их согласия в ответ на запросы пользователей X. После общественного резонанса компания ограничила функции генерации изображений в Grok.

На прошлой неделе Маск объявил о планах объединить xAI со своей ракетной компанией SpaceX. По сообщениям СМИ, SpaceX готовится к IPO уже в этом году, а ее оценка может достичь 1,5 триллиона долларов.

На момент публикации Ба и xAI не ответили на запрос журналистов о комментариях.