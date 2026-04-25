Ілон Маск випустив свій месенджер – XChat

Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск запустив новий месенджер XChat – окремий застосунок від платформи X. Очікується, що він стане новим конкурентом для Telegram, WhatsApp та Signal.

Відповідний застосунок уже доступний у App Store, про це повідомили на офіційній сторінці в Х.

Що відомо про XChat?

Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі завантажити відповідний застосунок можна виключно на iOS. На Android месенджер, як очікується, з'явиться пізніше. Заявлено, що XChat пропонує та передбачає наступне:

листування з наскрізним шифруванням;

видалення повідомлень для всіх;

голосові або відеодзвінки між пристроями;

вбудований Grok прямо в чаті;

заборону на скріншоти та запис вашого чату;

секретні чати зі зникаючими повідомленнями;

відсутність реклами;

групові чати до 500 осіб з підтримкою облікових записів X.

Таким чином увійти в нього можна через обліковий запис у вищезгаданій соцмережі Х. Відомо, що запуск месенджера відбувся після тестування серед обмеженої групи користувачів і вже спричинив значний інтерес.

У перші години після релізу застосунок піднявся на перше місце в американському App Store, витіснивши ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, повідомив керівник відділу продуктів платформи Х Нікіта Бір.

Metricool пише, що експерти стурбовані питанням безпеки та прозорості шифрування, оскільки хоч компанія заявляє про захищене спілкування, проте деталі реалізації системи безпеки наразі залишаються обмежено розкритими.

До речі. Платформа Х закриває функцію Communities через низьку активність користувачів і велику кількість скарг на спам і шахрайство. Натомість компанія переорієнтовує комунікацію на новий месенджер XChat.



Функцію Communities використовувала менш ніж 0,4% користувачів платформи, але саме з нею було пов'язано орієнтовно 80% усіх скарг на спам, фінансові афери та шкідливе програмне забезпечення.

Що раніше запроваджували в Х?

Раніше платформа X запустила сторінку About This Account, яка показує місце базування особистих сторінок користувачів. Це мало на меті підвищити прозорість та допомогти користувачам оцінювати автентичність контенту.

Натомість відповідна функція спричинила серйозне занепокоєння серед користувачів, особливо з країн із обмеженою свободою слова, а також поставило під сумнів точність таких даних. Через це деяку інформацію прибрали.