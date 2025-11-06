У Китаї представили робота, який найбільше схожий на людину і має дві "статі"

Компанія Xpeng презентувала нове покоління свого гуманоїдного робота Iron під час заходу AI Day 2025. Оновлена модель має реалістичні рухи, штучні м’язи, гнучкий “хребет” і потужні ШІ-чіпи власної розробки. Спершу робот працюватиме в комерційних і промислових сферах, а масове виробництво планується до кінця 2026 року.

Китайський виробник електромобілів Xpeng продемонстрував оновлену версію свого гуманоїдного робота Iron під час щорічного заходу AI Day 2025. Новий робот вразив глядачів показом із природними рухами та плавною ходою, максимально наближеною до людської. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на PanDaily.

Що нового в гуманоїдному роботові Xpeng Iron?

Як пояснив засновник і CEO компанії Хе Сяопен, цього вдалося досягти завдяки вдосконаленню механіки – зокрема, додаванню пасивних ступенів свободи у пальцях ніг, що зробило кроки легшими та більш природними.

Першу версію Iron Xpeng представила торік. Вона мала зріст 178 см, вагу 70 кг і вже тоді нагадувала людину. Нова модель отримала низку суттєвих оновлень: штучний “хребет”, біонічні м’язи, еластичну шкіру, 3D-дисплей на голові та кисті з 22 ступенями свободи.

Як пише Cnevpost, робот працює на базі другої версії моделі VLA (Vision-Language-Action), яка поєднує зорове сприйняття, мову та дії. За обчислення відповідають три власні ШІ-чіпи Xpeng Turing із потужністю 2 250 TOPS. Це дозволяє Iron не лише ходити та взаємодіяти, а й підтримувати розмову з людьми.

Енергосистема робота побудована на твердотільних акумуляторах, що забезпечують меншу вагу, більшу енергоємність і підвищену безпеку.

За словами Хе Сяопена, перші застосування Iron плануються в комерційних і промислових галузях. Робот здатен швидко адаптуватися до різних типів завдань – від обслуговування клієнтів до технічного інспектування.

Xpeng також представила SDK для Iron, щоб залучити розробників до створення програм і розширення екосистеми гуманоїдних роботів. Одним із перших партнерів стала компанія Baosteel, один із найбільших виробників сталі в Китаї. Невдовзі робот буде впроваджений на її підприємствах для тестування в промислових умовах.

Компанія планує розпочати масове виробництво передових роботів Iron до кінця 2026 року, що може зробити Xpeng одним із ключових гравців на ринку промислових і сервісних роботів нового покоління. Випускатимуть модель двох статей: "чоловічу" та "жіночу" версії.

