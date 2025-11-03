У спеціальній зоні Lin-gang у Шанхаї офіційно запустили, як стверджують у Китаї, перший у світі комерційний підводний центр обробки даних. Установку занурили на глибину близько 35 метрів, і вона стала реальним, а не лише експериментальним проєктом. Інвестиції в об'єкт склали приблизно 226 мільйонів доларів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Tomshardware.

Як працює морський дата-центр і чим він відрізняється від проєкту Microsoft?

На першому етапі система забезпечує 2,3 мегавата потужності. Розробники планують довести показник до 24 мегаватів, а оператор Shanghai Hicloud уже говорить про можливе масштабування до 500 мегаватів у морських локаціях. Для порівняння, ініціатива Microsoft Project Natick була переважно експериментальною і припинила роботу у 2024 році.

Як пише TechRadar, технологія передбачає, що сервери розміщені в герметичних капсулах на морському дні. Океан виступає природним охолоджувачем, що дозволяє відмовитися від традиційних систем охолодження. За словами команди, показник енергоефективності в проєкті нижчий за 1.15 — це краще за чинні стандарти Китаю та багато наземних дата-центрів.

Ще одна відмінність — живлення від відновлюваних джерел. Творці стверджують, що до 95% електроенергії надходитиме від офшорних вітрових турбін. Це означає майже повну незалежність від загальної електромережі та відсутність потреби у прісній воді для охолодження. За оптимістичними прогнозами, система може суттєво зменшити вплив на довкілля і підвищити ефективність обробки даних.

Та попри амбіції, залишається низка викликів. Експеримент Microsoft показав труднощі з обслуговуванням такого обладнання: доступ до капсул складний, дорогий і повільний, адже вони герметичні, під тиском і захищені від корозії. Також поки немає незалежного підтвердження екологічної безпеки та реальної ефективності китайського об'єкта.

Головне питання полягає в тому, чи зможе модель працювати стабільно й економічно вигідно у довгостроковій перспективі. Якщо прогнозована ефективність підтвердиться, це може вплинути на майбутні підходи до розміщення серверів, особливо з огляду на стрімке зростання потреб у потужностях для штучного інтелекту.

Що таке Проект Natick?

Це дослідницька ініціатива Microsoft з 2015 по 2024 рік, яка досліджувала можливість будівництва та експлуатації підводних центрів обробки даних для хмарних обчислень з метою отримання таких переваг, як швидше обслуговування населення прибережних районів, економія енергії за рахунок природного охолодження та екологічна стійкість завдяки використанню відновлюваних джерел енергії на морському узбережжі. В рамках проекту було успішно розгорнуто та вилучено прототипи центрів обробки даних, що довело їх надійність та продемонструвало потенційні рішення для задоволення зростаючого глобального попиту на хмарну інфраструктуру.

Хоча конкретний проект завершився, очікується, що висновки щодо підводних центрів обробки даних вплинуть на майбутній розвиток галузей хмарних обчислень та зберігання даних.