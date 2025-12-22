Офіційний час у США обчислюють на основі даних понад десятка атомних годинників, розміщених у Національному інституті стандартів і технологій (NIST) поблизу Денвера. У середу сильний вітровий шторм пошкодив електромережі та повністю знеструмив лабораторію NIST у місті Боулдер. Ситуацію ускладнив збій у роботі резервного генератора. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на NIST.

Як збій електрики вплинув на офіційний час США?

Унаслідок цього національний часовий стандарт NIST UTC виявився повільнішим на 4,8 мікросекунди, ніж мав бути. Це трохи менше ніж п'ять мільйонних часток секунди. Для порівняння, людині потрібно близько 350 тисяч мікросекунд, щоб моргнути.

З 2007 року офіційний час у США визначають Міністерство торгівлі, яке контролює NIST, та Військово-морські сили США. Сам стандарт має назву NIST UTC і не варто плутати його з глобальним UTC, до якого різні країни, включно зі США, надають свої вимірювання.

Наразі NIST формує часовий стандарт на основі зваженого середнього показників 16 атомних годинників, розташованих на території кампусу в Боулдері. Серед них – водневі мазери та цезієві годинники, які вимірюють час із надзвичайною точністю завдяки резонансним властивостям атомів.

За словами фізика-дослідника NIST Джеффа Шермана, самі атомні годинники не припиняли роботи, оскільки мали акумуляторне живлення. Проблема виникла в каналах зв'язку між частиною годинників і системами вимірювання та розповсюдження часу.

Як пише NPR, після шторму частина критично важливого персоналу залишалася на об'єкті та змогла відновити резервне живлення, задіявши дизельний генератор, який зберігали про запас. До суботнього вечора електропостачання лабораторії повністю відновили, а фахівці почали оцінювати пошкодження та поступово коригувати зафіксоване відставання.

Для пересічних користувачів така різниця майже непомітна. Водночас у NIST зазначають, що навіть кілька мікросекунд можуть мати значення для критичної інфраструктури, телекомунікаційних систем, GPS та інших високоточних застосувань. Саме тому таких користувачів заздалегідь попередили та надали доступ до альтернативних мереж синхронізації часу.

Чому у Сан-Франциско стався блекаут?

У Сан-Франциско, штат Каліфорнія, відбуваються масштабні відключення світла. Знеструмлено 130 000 будинків і підприємств. У Департаменті з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско повідомили про серйозні проблеми в роботі транспорту. Мешканців закликали без нагальної потреби не пересуватися містом і бути особливо уважними на перехрестях через непрацюючі світлофори. Тимчасово припинили роботу окремі станції метро.

Поліція звернулася до водіїв з проханням дотримуватися зниженого швидкісного режиму та правил безпеки. Міські транспортні служби також повідомили, що через знеструмлення змушені оминати частину автобусних зупинок.