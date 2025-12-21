Про це пише 24 Канал на повідомлення в соціальних мережах.

Чому на відділеннях "Нової Пошти" в Києві утворилися черги?

Удень на відділеннях у Києві люди скаржилися, що не змогли скористатися послугами через імовірний збій системи. На опублікованих кадрах помітно, що черги простягнулися аж до вулиці. Людей обслуговували дуже повільно, або просто не могли видати чи прийняти посилку без доступу у внутрішню систему. Так само повідомляється, що в багатьох клієнтів не працював зв'язок з поштоматами – комірки не відчинялися.



У Києві стався збій в роботі відділень "Нової Пошти" / Фото з мережі

Деякі користувачі говрили, що в них не працює додаток служби. Люди не могли скористуватися функціями, а після стандартного перевстановлення застосунку було неможливо авторизуватися.

У коментарі до постів про збій роботи додатку "Нова Пошта" відповідає, що вже працює над помилкою. Цікаво, що приблизно о 14:00 представники служби писали, що все має працювати коректно.

Щойно отримали перші скарги, почали роботу над усуненням проблеми. Вище повідомили, що наразі все працює. Якщо проблема не зникла, достатньо переавторизуватися,

– зазначили в "Новій Пошті" у відповідь на скарги.

У людей не працюють інтернет-сервіси "Нової Пошти" / Скриншоти з мережі

Однак подібна ситуація на відділеннях спостерігається лише в Києві, саме звідти поширюють повідомлення.

Що сталося та чи дійсно затримки в роботі спричинив сбій у системі "Нової Пошти" – наразі не відомо. Також не повідомляється, коли все знову буде працювати.

24 Канал намагається взяти коментар у представників "Нової Пошти". Слідкуємо також за повідомленнями в мережі.

Чому затримуються доставляння на Одещині?